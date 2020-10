Pauline Ferrand-Prévot et Julien Absalon : Le couple s'offre une grande soirée avec le prince Albert

Alors que les cérémonies, avec présence d'invités, se font très rares en cette période de crise sanitaire, les organisateurs des Sport Awards (du 26 au 28 octobre) ont tenu à maintenir l'événement. "C'est avec un immense plaisir que je peux vous confirmer aujourd'hui la tenue de Sportel Awards. Lorsque j'ai pris la direction de Sportel il y a quelques années, j'ai fait le choix stratégique de développer la compétition des Sportel Awards et d'organiser cet événement comme un événement à part entière. De là sont nées les deux manifestations séparément : Sportek Monaco et Sportel Awards. Au fil des ans, nous avons de plus en plus ouvert Sportel Awards au public et aux célébrités sportives. Nous nous sommes rapidement rendus compte que ce nouveau format était gagnant. Aujourd'hui, Sportek Awards c'est une compétition et une cérémonie qui récompensent les plus belles séquences de sport mais aussi une série d'événements à destination des fans de sport... L'occasion de vivre des moments uniques avec des personnalités sportives de renom. Dans ces conditions, nous avons souhaité maintenir Sportel Awards pour vous proposer cette année un contenu encore plus inédit, mettant à l'honneur le sport, ses champions et les valeurs qu'ils véhiculent", a justifié Laurent Puons, vice-président délégué, sur le site officiel de l'événement.

En plus de Nathalie Péchalat, Pauline Ferrand-Prévot, Julien Absalon et le prince Albert, Louis Ducruet, Rudy Gobert et Vincent Poirier, tous deux joueurs français en NBA, la nageuse Malia Metella, l'ancienne footballeuse Laure Boulleau ou encore l'ex-joueur de rugby Frédéric Michalak et Gareth Wittstock, le frère de Charlene de Monaco, ont participé à la cérémonie des Sportel Awards.