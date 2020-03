Pékin Express 2020, demi-finale : Thomas et Matthieu éliminés, courses folles

C'est la demi-finale de Pékin Express 2020 ! Pour cette ultime étape, Pauline et Aurélie, Julie et Denis et Thomas et Matthieu se challengent sur trois courses. À la clé de chacune, 20 000 euros à gagner.

Les binômes doivent se rendre dans un temple à 97 km du lieu où ils se trouvent. Afin de connaître l'adresse de l'arrivée de cette course, ils doivent accomplir une mission qui n'est pas étrangère à Julie et Denis, car ils l'avaient accomplie avec difficulté (ils avaient perdu plusieurs milliers d'euros lors de cette épreuve) à l'époque de leur premier Pékin Express. Il s'agit de celle dite des dominos. Il faut partir à la recherche d'un sac de 300 dominos, puis les aligner et les faire tomber.

Dominos et tir à l'arc

Les soeurs lilloises sont les premières à arriver au temple et trouvent vite leur sac de dominos. Mais, coup de théâtre, Pauline et Aurélie les font tomber avant qu'ils soient alignés et perdent vingt minutes. Une aubaine pour les autres duos et notamment Julie et Denis qui sont finalement les premiers à accomplir la mission. Cependant, ce sont quand même les soeurs qui gagnent cette course. Thomas et Matthieu sont derniers. Ils tirent au sort entre trois enveloppes noires qu'ils ouvriront à la fin de l'étape. L'une des trois est éliminatoire.

Pour la deuxième course, ils doivent parcourir 100 km. Pauline et Aurélie sont encore en tête, tandis que les Corses sont derniers et ont du mal à contenir leur stress, surtout Denis qui se met à hurler. Il finit même par faire craquer Julie. Les frères bûcherons arrivent en premier sur le lieu de la nouvelle mission. Ils doivent faire du tir à l'arc. Une fois le centre de la cible atteinte, il faut deviner le poids d'un lutteur. S'ils tombent juste, ils repartent avec l'adresse de l'arrivée de la course. Les frères accomplissent vite le défi et retrouvent une voiture. Pauline et Aurélie et Julie et Denis ont plus de mal. Ils y arrivent tout de même et se retrouvent à faire de l'auto-stop au même endroit. La nuit est tombée, il est tard, la balise sonne. Les équipes sont amenées à la ville la plus proche de là où elles se trouvent afin de partir en quête d'un logement. À 23h, Julie et Denis sont accueillis par un couple qui demande leurs papiers et semblent appeler le consulat pour vérifier que tout est en ordre. Finalement, tout va bien, ils peuvent rester.

La course reprend le lendemain matin là où elle s'était arrêtée. Les frères bûcherons étaient à 15 minutes de l'arrivée. Sans surprise, ils remportent cette course. Alors que le chauffeur de Pauline et Aurélie n'a pas compris la destination, Julie et Denis se retrouvent aussi sur de mauvaises routes et quittent leur véhicule. Au final, Pauline et Aurélie sont dernières. Elles tirent au sort entre les deux enveloppes noires restantes. Il est possible que l'une soit éliminatoire.

Pénis de mouton, cigales grillées

Pour la dernière course, ils ont 223 km à parcourir. Ils ont rendez-vous sur un marché pour une mission gustative. Celle-ci est simple. Ils doivent répondre à des questions de culture générale sur la Chine. S'ils répondent faux, ils doivent manger un met peu ragoûtant (pénis de mouton, cigales grillées...). Il faut donner trois bonnes réponses pour repartir.

Julie et Denis arrivent en premier et enchaînent les bonnes réponses. Ils n'ont pas besoin de goûter à quoi que ce soit ! Ce qui n'est pas le cas des deux autres binômes qui frôlent le vomissement. Sans surprise, Julie et Denis sont arrivés premiers à la fin de la couse. Comme ils n'ont pas tiré d'enveloppe noire, ils sont qualifiés pour la finale ! Les frères bûcherons vivent une grosse déconvenue. Ils ne trouvent pas le temple où ils doivent se rendre alors que les soeurs lilloises débarquent. C'est très serré. C'est finalement Thomas et Matthieu qui sont derniers, ils héritent de la dernière enveloppe noire.

Place au dépouillement : la première enveloppe des frères bûcherons n'est pas éliminatoire. Celle des soeurs non plus. Cela signifie que la dernière enveloppe, tirée par Thomas et Matthieu, est forcément celle qui est éliminatoire. C'est donc Pauline et Aurélie qui vont affronter Julie et Denis en finale. Thomas et Matthieu, après avoir laissé la chance décider, donnent leurs amulettes aux soeurs. Elles se retrouvent avec 70 000 euros autour du cou.