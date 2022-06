Phil Barney est-il toujours proche de Marlène Duval ? Confidences inédites dans TPMP People

Candidate de Loft Story 2, Marlène Duval a toujours affiché sa très grande admiration pour Phil Barney lors de l'émission de télé-réalité en chantant très souvent son titre emblématique Un enfant de toi. A sa sortie, la belle blonde a eu l'immense chance de collaborer avec lui sur une nouvelle version de ce succès sorti en 1988, certifié disque d'or. En 2002, la jeune femme avait ainsi enregistré un duo avec le chanteur star des années 1980. Des souvenirs qu'a évoqué le chanteur de 65 ans.

"Marlène était un amour de jeune fille, extrêmement respectueuse contrairement à d'autres jeunes filles de cette émission que je ne citerai pas..." explique-t-il. "Vous parlez d'Afida ?" demande un chroniqueur. "Peu importe !" balaye Phil Barney, bien déterminé à se focaliser uniquement sur son ancienne protégée avec laquelle il a vendu son titre à plus d'un million d'exemplaires.

"La personnalité de Marlène a fait qu'on a fait un disque de platine, on est partis quatre mois en tournée avec Marlène ça s'est super bien passé" poursuit-il avec affection. "Je sais que vous êtes encore amis parce que j'ai vu Marlène dans un doc et j'ai vu il y a un moment vous vous rencontrez, vous prenez un verre ensemble dans le doc et vous avez accepté" ajoute Matthieu Delormeau.

"Elle a toujours été fidèle, il y a plein de gens qui lui ont fait miroiter mille choses pendant qu'on travaillait ensemble, elle a dit non je suis avec Phil, je reste avec Phil donc je reconnais dans ce métier la fidélité, il n'y en a pas tant que ça. Et elle vraiment c'est quelqu'un de charmant." a-t-il conclu avec beaucoup de bienveillance à l'égard de la jeune femme qui a ouvert un institut de beauté baptisé Marlène Duval Beauté dans le 17ème arrondissement de Paris.

Très fortunée depuis la sortie de son duo avec Phil Barney, elle expliquait récemment à Jordan de Luxe gagner entre 30 000 et 40 000 euros par mois. "Ça a commencé avec le disque, un million d'exemplaires alors faites le calcul... Et après vous avez tous les à-côtés ! (...) Après, on continue de construire, j'ai fait ma propre boîte de production. À l'époque, quand j'ai commencé le titre, j'étais simplement auteur, maintenant, je suis productrice de mes titres alors déjà ça change beaucoup, et après, on développe des choses. J'ai créé ma marque de lingerie aussi, j'ai créé ma marque de produits de beauté, j'ai ouvert aussi des instituts de beauté, on fait pas mal de choses à côté, on travaille !" avait-elle expliqué.