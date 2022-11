Philippe Caroit et Caroline Tresca : Leur fille Blanche de 24 ans ressemble tant à sa maman

Leur histoire d'amour appartient au passé mais ils conservent un joli souvenir de cette période. Pendant longtemps, Philippe Caroit a été marié à l'animatrice Caroline Tresca et les amoureux ont eu, ensemble, une fille prénommée Blanche qui a aujourd'hui 24 ans. On en sait très peu sur la vie privée de ces deux-là, et des relations qu'ils conservent. En 2014, le comédien semblait cependant avoir retrouvé l'amour tout en ayant tiré quelques leçons de son mariage très médiatisé à l'époque. Il refusait catégoriquement de s'afficher avec sa compagne, ou de parler d'elle, comme il avait pu le faire avec son ex-femme - ils avaient annoncé leur séparation en 2008 sans en donner les raisons.

"J'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne m'affiche pas encore avec elle comme je le faisais avec Caroline Tresca, la mère de ma fille, expliquait-il dans les pages de France Dimanche. Je n'en ai pas envie pour l'instant." Animatrice de profession, récompensée d'un Sept d'or en 1989 et actrice pour la télévision, Caroline Tresca a, de son côté, complètement changé de vie. Son parcours sentimental, elle le conserve pour elle. On sait, en revanche, qu'elle a complètement abandonné les plateaux de tournage pour se consacrer à sa passion pour l'art. Peintre et sculptrice, elle a ouvert, en 2013, sa propre galerie, près de Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris.

Ancienne épouse du chef d'entreprise Roland Tresca, Caroline Tresca est maman de deux filles et d'un garçon. La seule dont on connait l'identité, c'est l'enfant qu'elle a eu avec Philippe Caroit. Puisqu'elle est adulte, Blanche Caroit choisit, comme une grande, de s'afficher ou non sur les réseaux sociaux... et elle le fait, pour notre plus grand plaisir. Impossible, face à ses photographies, de ne pas constater une ressemblance frappante avec certains membres de sa famille. "Vous ressemblez à votre maman", n'hésitent pas à lui indiquer les internautes en commentaire.