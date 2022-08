Philippe Caroit séparé de Caroline Tresca : il a retrouvé l'amour !

Philippe Caroit est à retrouver ce soir dans le film Deux Enfoirés à Saint-Tropez, diffusé sur C8 à 21h10, aux côtés de Caroline Tresca. L'occasion d'évoquer leur ancienne histoire d'amour, qui aura duré de longues années avant de prendre fin en 2008, comme le révélait l'acteur dans une interview accordée à Télé Star, sans pour autant donner d'explications sur cette décision.

Ils sont devenus parents ensemble d'une fille prénommée Blanche, désormais âgée de 24 ans. En 2014, l'acteur de 62 ans révélait, dans les colonnes de France Dimanche, être de nouveau en couple, sans pour autant dévoiler l'identité de l'heureuse élue. Il expliquait également qu'il était sur ses gardes depuis sa rupture avec Caroline Tresca.

Un amour discret

"J'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne m'affiche pas encore avec elle comme je le faisais avec Caroline Tresca, la mère de ma fille. Je n'en ai pas envie pour l'instant. Et, dans l'absolu, je ne sais pas si j'ai envie de me caser à nouveau... Je pense qu'on ne me passera pas la bague au doigt !" se confiait-il. Il n'a plus donné de nouvelles de son couple depuis. Mais il semblerait que cette romance perdure puisqu'aucune séparation n'a été annoncée depuis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Il avait également profité de cet entretien pour ajouter quelques mots sur sa fille Blanche. "Elle grandit tellement vite... J'ai beaucoup de chance, elle est formidable. Elle est sage, travaille bien à l'école et en plus elle est très cool !" avait-il raconté.

Concernant Caroline Tresca, elle n'a jamais officialisé de nouvelle relation depuis sa séparation avec l'acteur. Elle est tout autant discrète sur sa vie privée. Les changements à noter pour elle se sont surtout faits d'un point de vue professionnel puisqu'elle a délaissé l'animation télé dans les années 1990, ainsi que le métier d'actrice, afin de se consacrer au théâtre, puis de finalement accorder la majorité de son temps à ses nouvelles passions : la peinture et la sculpture. Une nouvelle voie qui semble lui réussir puisqu'elle possède aujourd'hui sa propre galerie d'art, dans le 6e arrondissement, à Paris. Un parcours atypique pour l'Angevine !