Philippe Caroit est-il en couple ? Quid de sa vie sentimentale depuis son divorce d'avec Caroline Tresca

Cinéma, théâtre, télévision, Philippe Caroit a tout fait. Evidemment, ce sont ses rôles sur le petit écran qui ont le plus marqué les téléspectateurs. On se souvient bien sûr de lui dans les séries RIS police scientifique, Le Bleu de l'océan et aussi Crimes parfaits. Et celui qui ne s'arrête jamais de tourner depuis le début des années 80 est toujours aussi présent. La preuve, il est en 2020 à l'affiche de Meurtres à Cayenne (diffusé samedi 14 novembre sur France 3).

Si tout le monde connaît son visage, on en sait beaucoup moins sur sa vie privée. Super discret, il n'évoque pratiquement jamais sa vie sentimentale. Tout juste sait-on qu'il a longtemps été marié avec l'animatrice Caroline Tresca, et qu'ils ont eu ensemble une fille, Blanche, aujourd'hui âgée de 22 ans. En 2008, il annonçait leur séparation à Télé Star sans donner aucune explication. Depuis lors, compliqué de savoir s'il avait à nouveau quelqu'un dans sa vie.

Heureusement pour nous, en 2014, il évoquait à nouveau sa vie personnelle lors d'une interview accordée à France Dimanche. Alors que le magazine lui demandait s'il était un coeur à prendre, il répondait sans détour : "Écoutez, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne m'affiche pas encore avec elle comme je le faisais avec Caroline Tresca, la mère de ma fille. Je n'en ai pas envie pour l'instant. Et, dans l'absolu, je ne sais pas si j'ai envie de me caser à nouveau... Je pense qu'on ne me passera pas la bague au doigt !". Et c'est la dernière fois qu'il a évoqué son couple. Il serait donc toujours en couple avec une femme dont il ne souhaite pas dévoiler l'identité. Comme le dit le proverbe, pour vivre heureux vivons cachés...

De son côté, Caroline Tresca est tout aussi discrète concernant sa vie privée. Animatrice télé incontournable des années 80 et 90, elle s'était ensuite tournée vers la comédie. Mais depuis le début des années 2000, elle se consacre à ses nouvelles passions, la peinture et la sculpture. Une nouvelle voie qui semble lui réussir puisqu'elle possède aujourd'hui sa propre galerie d'art, dans le 6eme arrondissement, à Paris.