Philippe Etchebest avec des cheveux : images saisissantes de ses débuts télé

Ce mercredi 24 juin 2020, M6 diffuse un documentaire inédit sur Philippe Etchebest. Si beaucoup le connaissent comme le juré de Top Chef et l'homme qui tape du poing dans Cauchemar en cuisine, très peu savent qui il est vraiment. En attendant d'en savoir plus sur l'enfant qu'il était ou son parcours de vie, Purepeople.com vous propose de découvrir de rares images de Philippe Etchebest... avec des cheveux !

En 1990, alors qu'il officiait comme second au Clos Longchamps, restaurant de l'hôtel Méridien à Paris, le jeune chef à l'époque âgé de 24 ans faisait sa première apparition télévisée. Dans l'émission Télé Caroline sur France 3, Philippe Etchebest proposait alors une recette de gambas grillées, légumes et sauce au gingembre. Formellement reconnaissable, l'acolyte d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet dans Top Chef affichait toutefois une différence notable par rapport à aujourd'hui : il y a trente ans, il avait des cheveux sous sa toque !

Six ans après cette première apparition télévisée, Philippe Etchebest participait à La Cuisine des Mousquetaires, l'émission de cuisine de la célèbre Maïté diffusée sur France 3. La séquence vidéo de sa rencontre avec la restauratrice n'est pas disponible mais des photos issues de ces instants ont été capturées. On y voit celui qui est aujourd'hui MOF (Meilleur Ouvrier de France) avec une coupe très courte, rasée, et des lunettes de vue à monture arrondie et légèrement épaisse sur le nez.

Philippe Etchebest, un dur au coeur tendre

Un look qu'il a depuis abandonné ! Aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, le chef doublement étoilé se la joue boule à zéro et maxi barbe, ce qui lui donne d'ailleurs un air bien sévère. Mais derrière ce côté dur, Philippe Etchebest est un grand tendre. C'est ce que les téléspectateurs de M6 pourront découvrir dans le documentaire qui lui est consacré. Son enfance, son travail... Tout y passera, ou presque. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, le chef a précisé que si ses parents auront la parole à l'antenne, ce ne sera pas le cas de son épouse Dominique et leur fils Louis Oscar. "Je n'aime pas trop montrer ma famille. Vous le voyez, mon épouse n'intervient pas, on ne voit pas mon fils, je le refuse. Je ne veux pas du tout de ces choses-là. Mes parents ne disent pas grand-chose, mon père ce n'est pas un grand bavard", a-t-il prévenu, pudique.

Rendez-vous dès 22h55 sur M6, après l'épisode de Cauchemar en cuisine, afin de suivre le documentaire Philippe Etchebest, le destin d'un chef hors du commun.