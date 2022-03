Pierre Arditi : Cette grande chanteuse avec qui il a partagé une histoire d'amour secrète !

Pierre Arditi le dit et le répète : après 36 ans d'amour, il est toujours aussi heureux avec sa femme Evelyne Bouix. Alors qu'il racontait récemment son coup de foudre, il aime souvent lui déclarer sa flamme. Ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble mais le comédien a élevé comme sa propre fille Salomé, dont le père est Claude Lelouch. Son fils, Frédéric, est quant à lui né en 1969 d'un premier mariage.

Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'acteur - à l'affiche de la nouvelle mini-série de France 2 Ce que Pauline ne vous dit pas - a aussi partagé sa vie avec une légende de la chanson française : la grande Barbara. A l'époque, Pierre Arditi a une trentaine d'années, Barbara, elle, a presque 45 ans. Leur liaison reste secrète pendant longtemps mais émeut encore le comédien, qui l'avait évoquée dans l'émission A la Bonne Heure, présentée par Stéphane Bern sur RTL.

"J'ai partagé l'intimité de cette femme pendant quelques mois. C'était magnifique", avait-il débuté, précisant qu'il avait gardé le secret sur cette idylle car "c'est [s]a vie privée". "Vous savez c'est la vie c'est comme ça, on se croise, il y a eu une sorte de rencontre assez fulgurante. Je suis passé dans la vie de cet astre, assez brièvement finalement. Mais ça m'a marqué pour toujours".

Un moment de sa vie "beau et marquant", qui l'émeut encore aujourd'hui, à entendre sa voix nouée. "J'ai eu cette chance d'avoir cette relation pour moi tout seul pendant quelques mois, voilà", explique-t-il, "l'âme déchirée" par la voix de la chanteuse, lorsqu'il l'entend. Un moment qu'il a voulu garder précieusement en lui pour ne surtout pas l'oublier.

Barbara est morte en 1997, à 67 ans seulement, le corps fatigué par les dizaines de médicaments qu'elle prenait pour soigner sa voix et ses nombreuses anxiétés. Très pudique sur sa vie et ses périodes sombres, elle ne s'est jamais affichée avec Pierre Arditi. Son seul mari connu, Claude Cluys, a partagé sa vie entre ses 23 et ses 32 ans, lors de la période où elle était en Belgique et était devenue amie avec Jacques Brel.