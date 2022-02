Pierre Arditi, son coup de foudre pour Evelyne Bouix : "Bon bah là, je suis dans la m*rde"

"A ce moment-là, je me suis dit 'Bon ben là, je suis dans la merde !'" Lorsqu'on entend Pierre Arditi parler de sa rencontre avec sa future femme Evelyne Bouix, on comprend assez rapidement qu'après 36 ans de relation, c'est toujours l'amour fou ! Invité mercredi soir de l'émission En Aparté sur Canal +, l'acteur a tenu à raconter à la journaliste Nathalie Lévy le coup de foudre qu'il a ressenti devant celle qui devait devenir alors sa partenaire au cinéma.

En 1986, les deux comédiens sont recrutés pour tourner ensemble dans un film du réalisateur Edouard Molinaro, qui veut qu'ils se rencontrent avant le tournage. Ils se retrouvent alors à Neuilly, dans l'hôtel particulier du réalisateur. L'acteur se souvient encore du moment où sa femme lui est apparue : "Il fallait monter des marches et en haut, on voyait le séjour. Au fur et à mesure que je suis monté, j'ai vu apparaître un visage et surtout des yeux. C'était les siens".

Alors qu'il comprend qu'il est en train de tomber amoureux sans même la connaître, il réalise que cette histoire sera importante. "Je me suis dit : 'Bon bah là, je suis dans la merde', comme on dit vulgairement. J'étais dans la merde, mais une merveilleuse merde qui ne me quitte plus depuis 36 ans !". Les deux acteurs ont effectivement enchaîné trois films ensemble et ont fini par se marier... en 2010, après 24 ans de relation !

Mais avant cela, l'acteur à la voix chaude raconte dans l'émission leur premier baiser : "J'étais quand même très timide mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose entre nous comme ça. On s'effleurait comme des chats... Un jour, elle en a eu marre que je ne me déclare pas, elle m'a attrapé par le col de ma veste et m'a roulé une pelle comme le font les voyous ! [...] Elle était plus petite que moi mais beaucoup plus volontaire... et elle a bien fait d'ailleurs !"

Trente-six ans après leur rencontre, Pierre Arditi est toujours fou amoureux de son épouse, qu'il décrit comme "sa meilleure amie" et qu'il trouve "beaucoup plus belle aujourd'hui. Moi je suis un peu moins bien mais ça va, je me démerde. Je me préfère maintenant". Tous deux n'ont pas eu d'enfants ensemble, un choix qu'ils avaient expliqué par une différence de timing.

Cependant Pierre Arditi a élevé comme sa fille Salomé Lelouch, la fille que la comédienne avait eu avec le réalisateur Claude Lelouch et qui n'avait que trois ans au moment de leur rencontre. Celle-ci a suivi le chemin de ses illustres parents en devenant actrice puis metteuse en scène et directrice de théâtre.