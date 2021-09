Évelyne Bouix et Pierre Arditi : Pourquoi ils n'ont jamais eu d'enfant ensemble

Décidément, Evelyne Bouix et Pierre Arditi n'ont rien fait comme tout le monde. Mariés des années après leur rencontre, les deux comédiens n'ont jamais eu d'enfant ensemble. Dans une interview conjointe à Gala, parue le 23 septembre 2021, ils s'épanchent sur leur vie de couple, révélant pourquoi la vie a fait qu'ils ne sont pas devenus parents.

"On en a voulu, mais pas au même moment. Pierre en a désiré tout de suite, alors que moi je souhaitais profiter de ma fille. Et quand je me suis sentie prête, c'est lui qui ne l'était pas, il se trouvait trop vieux et estimait qu'avec son fils, Salomé et moi, sa famille était complète", a commenté Evelyne Bouix, évoquant ici sa fille Salomé Lelouch, née de sa relation passée avec Claude Lelouch. Surtout, depuis trente-cinq ans, les deux artistes s'efforcent de "respecter ce que l'autre veut", "c'est-à-dire respecter suffisamment la liberté de l'autre pour ne pas être en lutte permanente contre ce qu'il désire, désirerait ou désirera".

Evelyne, le "troisième enfant" de Pierre

Pierre Arditi s'amuse même à dire qu'il a trois enfants : son fils, qui aujourd'hui a 50 ans, Salomé, qu'il a "en partie élevée" et puis "un troisième enfant qui est Evelyne, parce qu'elle est à la fois ma femme, ma meilleure

amie, ma maîtresse et aussi mon enfant, elle est tout en même temps !"

"Alors ça, c'est le grand fantasme de Pierre !, s'amuse Evelyne Roux. Il adore dire que je suis aussi son enfant ! Je ne sais pas d'où ça vient, il doit trouver ça glamour... Ceci dit, il est très protecteur avec moi, mais je ne me vis pas du tout comme son enfant, je dirais même que, parfois, c'est lui qui est un peu le mien, qui a besoin d'être sécurisé, dorloté." Tiendraient-ils ici la recette de la longévité ?

