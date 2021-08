Pierre Arditi : Qui est Florence Giorgetti, sa défunte ex-femme et mère de son fils Frédéric ?

Il fait partie de nos plus grands acteurs, avec une carrière longue comme le bras. Aussi bon au cinéma qu'au théâtre, Pierre Arditi a su rester sur le devant de la scène pendant plusieurs décennies. Vous aurez d'ailleurs la chance de l'admirer ce vendredi 6 août 2021 sur C8 dans Compromis, une pièce de théâtre dans laquelle il donne la réplique à Michel Leeb. Acteur prolifique ayant joué dans des centaines de productions, l'artiste de 76 ans a se veut assez discret sur sa vie de famille.

En couple depuis le milieu des années 1980 avec la comédienne Évelyne Bouix, l'acteur n'a pas eu d'enfant avec elle, mais il a élevé sa fille, Salomé Lelouch. Avant cette belle romance qui dure depuis plus de trente ans, Pierre Arditi a connu l'amour avec Florence Giorgetti. Les deux amoureux s'étaient mariés en 1968 et ont eu un garçon, Frédéric, un an plus tard. Leur couple a duré 10 ans avant que leur divorce ne soit prononcé en 1979. Pas inconnue du grand public, Florence Giorgetti était une actrice française, née en 1944 à Paris. Elle a eu une carrière au cinéma et à la télévision, mais c'est principalement au théâtre qu'elle s'est illustrée.

Comédienne respectée, elle avait été nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film La Dentellière (1977). Après son divorce d'avec Pierre Arditi, elle avait retrouvé l'amour et s'était remariée en 1984 avec le metteur en scène de théâtre et de cinéma Robert Cantarella. Elle est morte le 31 octobre 2019 à l'âge de 75 ans. Une bien triste nouvelle pour Pierre Arditi et son fils Frédéric.

