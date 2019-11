Florence Giorgetti : Mort de la comédienne, ex-épouse de Pierre Arditi

Le peintre Frédéric Arditi et son illustre père, l'acteur Pierre Arditi, sont endeuillés par la disparition de Florence Giorgetti : mère de Frédéric, fruit de son mariage avec Pierre, dont elle fut la première épouse, la comédienne est morte jeudi 31 octobre 2019 à l'âge de 75 ans, a fait savoir sur les réseaux sociaux le Théâtre national de la Colline, qui chérit son souvenir.

"Florence Giorgetti nous a quittés, l'immense comédienne et actrice de cinéma, l'auteure et la lectrice qu'elle était, nous manquera à jamais", s'est ému sur Twitter le théâtre de l'Est parisien dirigé par Wajdi Mouawad. "Florence Giorgetti a illuminé de son talent Les Petits aquariums, texte de Philippe Minyana présenté tout juste après l'inauguration du théâtre national de La Colline à l'hiver 1989, mais aussi Du matin à minuit de Georg Kaiser en 2000 et Le Chemin de Damas de Strindberg à l'hiver 2004 dans les mises en scène de son compagnon Robert Cantarella", a encore souligné le théâtre sur sa page Facebook.

Relativement méconnue du grand public compte tenu sa carrière relativement discrète sur les écrans, toutefois émaillée d'une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Dentellière (1977), Florence Giorgetti était une personnalité respectée du monde des planches, qu'elle a foulées sans relâche pendant près de cinquante ans, de ses débuts au milieu des années 1960, sous la direction notamment de Robert Hossein, Jean-Louis Barrault, Jean-Pierre Bisson, Jean-Christophe Grinevald ou encore Pierre Mondy - à son retour au milieu des années 2010 dans Inventaires de Philippe Minyana, vingt-six ans après sa création et à nouveau dans une mise en scène de son époux - depuis 1984 - Robert Cantarella, qui l'a dirigée à maintes reprises. Elle avait pour partenaires Judith Magre et Edith Scob, laquelle s'est éteinte l'été dernier. Elle-même s'était essayée à la mise en scène en quelques occasions, avec Madame Ka de Noëlle Renaud en 2000 ouVoilà du même Minyana en 2008.

Florence Giorgetti avait été mariée avec Pierre Arditi de 1964 à 1978, union sur laquelle l'acteur aujourd'hui âgé de 74 ans était revenu en 2013 au cours d'un entretien avec le quotidien Le Parisien, alors qu'il évoquait son mariage en secondes noces avec Evelyne Bouix, en 2010, après vingt-cinq années d'amour et de vie commune : "Je ne regrette rien, parce que j'ai eu un fils grâce à cela, mais j'avais 24 ans, et c'était beaucoup trop tôt. Je ne voulais plus me marier", confiait-il alors à nos confrères.

Le ministre de la Culture Franck Riester, repensant à "tant de beaux souvenirs" que Florence Giorgetti nous laisse, a salué la mémoire d'"une comédienne de caractère, une amoureuse de la littérature, une auteure accomplie autant qu'une lectrice assidue".