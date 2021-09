Évelyne Bouix et Pierre Arditi mariés en 2010 : ils révèlent pourquoi ils s'y sont pris aussi tard

Des années après, Evelyne Bouix et Pierre Arditi se rappellent de leur première rencontre dans les moindres détails. Dans un grand entretien joint à Gala, paru dans le numéro du 23 septembre 2021, l'acteur de théâtre se souvient du pantalon taille haute et du chemisier blanc de son épouse. Elle l'a d'ailleurs trouvé "mignon et sympathique", "mais si on nous avait dit alors que trente-cinq ans plus tard on serait toujours ensemble, je pense que ni l'un ni l'autre ne l'auraient cru !".

Pourtant, Evelyne Bouix et Pierre Arditi tiennent ici la recette de la longévité. Ils profitent de cet interview croisée pour partager un peu de leur magie. Déjà, ils se sont mariés très tard, en 2010. "On avait chacun notre appartement. On s'est apprivoisés comme ça. Puis on a fini par habiter ensemble. On a pris notre temps. Curieusement, appartenant à une génération qui a vécu la grande liberté de moeurs des années 70, je me souviens que quand on s'était mariés avec Florence, on avait eu l'impression qu'une sorte de chaîne invisible nous liait désormais l'un à l'autre, alors que jusque-là nous étions virevoltants et très libres, pour ne pas dire libertaires", confie l'acteur de théâtre.

Ne pas paniquer et avoir envie, voilà les conditions qui étaient à réunir pour sceller leur union : "Le mariage me semblait du coup être une attache contraignante, quelque chose qui rendait la vie plus délicate, avec des obligations. Je pense que c'est en partie pour cette raison qu'on a mis un temps fou à se décider, d'autant que, d'une certaine manière, Evelyne avait d'autres craintes mais qui rejoignaient un peu les miennes..."

De son côté, Evelyne Bouix vivait avec sa fille Salomé, à l'époque âgée de 3 ans. L'actrice n'avait pas envie d'être "tout de suite trois au quotidien". "Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais devenir 'madame Untel' me renvoyait à des schémas façon Feydeau : la femme, le mari et la maîtresse qui débarquerait forcément un jour ou l'autre ! Sans compter que j'avais certainement peur aussi de perdre ma liberté car même très amoureuse, j'ai besoin d'être libre, d'avoir mon espace", développe-t-elle.