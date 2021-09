Pierre Arditi "odieux" avec sa femme Evelyne Bouix : "Il s'énerve tout seul !"

En couple à la ville comme à la scène, Pierre Arditi et Evelyne Bouix partagent tout. Le couple, qui s'est marié en 2010, est venu faire la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre Fallait pas le dire ! sur le plateau de C à Vous. Mercredi 1er septembre, chez Anne-Elisabeth Lemoine, les deux comédiens ont fait quelques confidences sur leur tandem et ont régalé les chroniqueurs.

La présentatrice a posé une question qui s'est avérée gênante pour le couple, tant la réponse leur semblait logique. "Vous faites loge à part ?", demande Anne-Elisabeth Lemoine. Une question qui a interloqué l'acteur de 76 ans. "Bah ! Enfin ! On n'a pas le même cabinet de toilettes ! On ne fait pas pipi popo au même endroit !", a répondu Pierre Arditi, avec la légèreté qu'on lui connaît. "C'est intime une préparation", assure Evelyne Bouix à Anne-Elisabeth Lemoine, surprise par la réaction de ses invités. "Merci Evelyne de me sortir d'affaire, d'être bienveillante".