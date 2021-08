Anne-Elisabeth Lemoine traumatisée par Fort Boyard : "On ne m'y reprendra plus"

Anne-Elisabeth Lemoine est de ceux qui ne veulent plus mettre les pieds au Fort ! L'animatrice-star de France 5 s'est confiée sur sa participation au jeu télévisé Fort Boyard. La maman de 51 ans, qui a tenté l'expérience en 2018, a expliqué qu'elle avait "gâché le spectacle". Invitée samedi 28 août dans l'émission On refait la télé sur RTL, la journaliste s'est expliquée plus en détails sur sa mésaventure.

"Je suis tombée deux trois fois, j'ai vu le dinosaure passer à ça de mon nez, je me dis 'Ok je vais pas sortir vivante'. Je sors de là, je m'étais claqué l'intérieur des cuisses, rien n'allait, je me dis 'Ok je suis en mille morceaux, ils vont me laisser tranquille'. Et là, on m'embarque, on m'accroche à un harnais, y a des tigres en bas qui te font coucou... "

A l'époque, comme l'a rappelé l'animateur radio Eric Dussart, Anne-Elisabeth Lemoine avait été moquée par les téléspectateurs et fustigée sur les réseaux sociaux. "Je suis la pire... mais j'assume ! Je suis désolée pour le spectacle de Fort Boyard, je ne pensais pas que ça serait au-dessus de mes forces. Je les comprends", avoue-t-elle aujourd'hui, un peu coupable.