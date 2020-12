Patrick Cohen marié à une femme "très différente" de lui : il évoque les secrets de leur couple

L'année 2020 n'aura pas été totalement gâchée par l'épidémie de coronavirus pour Patrick Cohen. Elle a même été couronnée de succès. En effet, en plus de toujours être regardé par des millions de téléspectateurs chaque début de soirée sur France 5 dans C à vous, le journaliste tient une chronique sur les réseaux sociaux qui cartonne et a eu la bonne idée de lancer avec sa complice Anne-Elisabeth Lemoine l'émission 6 à la maison sur France 2 pendant le couvre-feu. Bref, tout sourit à Patrick Cohen, même l'amour.

En effet, bien qu'il n'évoque que très rarement la femme qui partage sa vie, il a accepté de faire quelques timides confidences dans le dernier numéro de Gala, paru jeudi 10 décembre 2020. L'occasion pour le magazine de rappeler que Patrick Cohen s'épanouit depuis "une quinzaine d'année" avec Alexandra Cooren, une ex-journaliste télé et radio comme lui. C'est d'ailleurs grâce aux médias qu'ils se sont rencontrés. À l'époque, lui travaillait pour RTL et elle papillonnait sur plusieurs antennes comme Europe 1 mais aussi Canal+. Et si aujourd'hui, la jolie et discrète Alexandra a choisi de quitter ce milieu pour se reconvertir en architecte d'intérieur, elle reste une oreille attentive et soucieuse de la carrière de son mari, en "commentant ses interventions et tentant de l'adoucir", rapporte Gala. "Alexandra est très sociable, emphatique, liante. Bref très différente de moi. C'est le secret des couples qui durent", reconnaît avec amusement Patrick Cohen.



Autre secret de leur couple qui dure : leur moyen d'échapper à la frénésie médiatique très régulièrement. En effet, Patrick et Alexandra possèdent une maison secondaire dans le bassin d'Arcachon où elle a tous ses chantiers et où il peut faire du bateau. Les époux ont par ailleurs eu deux enfants ensemble, "Juliette, 13 ans, qui rêve de faire de la recherche scientifique, et Aurélien, 9 ans", comme l'indiquent nos confrères. Patrick Cohen est également le père d'un autre fils, Bastien (30 ans), né d'une première union, qui est ostéopathe.

Souhaitant préserver au maximum sa vie de famille et sa compagne, il n'avait présenté cette dernière qu'en 2016 lors de la cérémonie des Hommes de l'année organisée par le magazine GQ. Sacré Animateur de l'année, Patrick Cohen avait alors accepté de prendre la pose à ses côtés devant les photographes, ce qui n'était encore jamais arrivé.