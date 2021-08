Anne-Elisabeth Lemoine : Drôle de confidence sur son mari Philippe

Lundi 30 août 2021, C à vous revient sur France 5 avec Anne-Elisabeth Lemoine. Avant de réapparaître à la tête de l'émission, l'animatrice a donné une interview sur les ondes de RTL, dans On refait la télé. L'occasion pour elle d'évoquer son mari qui se fiche complètement de sa notoriété.

"Mon mari est très discret. A son travail, personne ne sait qu'il est avec moi. Quand on lui demande ce que fait sa femme, il répond : 'Journaliste'. Point. (...) Ensemble, on parle très peu de mon travail", avait-t-elle raconté en 2018 à TV Grandes Chaînes. Et il est vrai qu'on ne voit jamais sa moitié Philippe prendre la pose à ses côtés.

Sur RTL, la maman d'Arthur, né en 2004 et Vasco né en 2013 a raconté une anecdote amusante concernant son époux : "Il a des collègues qui ignorent tout de moi, et c'est arrivé à une ou deux reprises qu'ils passent à la maison, que j'ouvre, et qu'ils se disent : 'Mais je connais cette dame'. Ils disent à Philippe : 'Mais pourquoi tu ne nous en parles pas ?'."

La pétillante blonde de 51 ans a alors révélé la réponse cash et en fait assez logique de son mari à ses collègues : "Il dit : 'Bah parce que, moi je ne sais pas ce que fait ta femme par exemple'." En revanche, comme elle le précise ensuite, si ce sont des amis, là, Philippe ose parler de sa femme et de son métier.

Lors de cette rentrée, C à vous s'allonge et finira plus tard, à 20H50. C'est un bouleversement pour Anne-Elisabeth Lemoine. Avec beaucoup d'émotion, elle a fait savoir que le soir, elle ne verrait plus ses enfants. "Quand je rentre à 21 heures, mon fils qui m'attend me dit : 'Tu rentres tôt maman'. Et là je pense qu'il ne va pas pouvoir m'attendre, mais voilà...", a-t-elle expliqué.