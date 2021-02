Pierre Arditi et Évelyne Bouix : Pourquoi le couple n'a jamais eu d'enfants ?

Amoureux depuis près de trente ans, mariés depuis vingt ans, Pierre Arditi et son épouse Évelyne Bouix, n'ont jamais eu d'enfants. Ensemble, ils ont cependant élevé Salomé Lelouch, fille de Claude Lelouch et de l'actrice française. Lui était déjà papa, d'un fils prénommé Frédéric (51 ans).

Au cours de son passage sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2017, l'acteur expliquait pourquoi ils avaient choisi de ne pas accueillir d'enfant à deux. "Nous nous le sommes dit mais pas au même moment. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Moi je voulais. Elle, non, parce qu'elle ne savait pas. Elle avait peur. (...) Et quand elle s'est finalement décidée, j'ai considéré que j'étais trop vieux et donc je n'ai pas voulu devenir grand-père de mon fils ou de ma fille. Et je lui ai expliqué quand même que j'avais déjà trois enfants. Mon fils Frédéric, sa fille Salomé et elle. C'était bien, trois enfants, c'était parfait. Pas la peine d'en faire un quatrième et j'ai bien fait", avait confié Pierre Arditi.

Si Pierre Arditi et Évelyne Bouix n'ont pas choisi de donner la vie ensemble, ça ne les empêche pas d'être très épanouis. "L'homme que je suis maintenant, je le dois à Evelyne autant qu'à mes parents. Elle a contribué à enrichir celui que je suis, que j'étais et que je serai. Ma femme est l'une de mes principales sources d'inspiration. Si elle disparaissait, je m'éteindrais", avait-il tendrement confié à Paris Match en 2015. De son côté, au cours du même entretien, Évelyne Bouix déclarait que Pierre Arditi lui avait "appris la sociabilité et l'aisance". "Je traînais un genre de mal-être dont je ne parvenais pas à me défaire. L'amour qu'il me porte depuis toutes ces années a su en venir à bout. Je suis toujours émue par lui, par sa silhouette."

Le 31 mai 2020, Évelyne Bouix et Pierre Arditi ont fêté leur vingt ans de mariage, leurs noces de porcelaine.