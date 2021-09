Vivement dimanche : Pierre Arditi et sa femme Evelyne Bouix complices face à Anne Roumanoff

Une semaine après la rediffusion de l'émission consacrée à Jean-Paul Belmondo, à la suite de son décès le 6 septembre dernier, France 2 diffuse de nouveau un inédit de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Dimanche 19 septembre 2021, les téléspectateurs pourront une fois de plus découvrir de prestigieux invités sur le fameux canapé rouge du présentateur Michel Drucker.

L'animateur de 79 ans a tout d'abord reçu trois invités de marque. Amanda Lear lui a fait le plaisir de venir au studio Gabriel pour parler de son retour au théâtre dans Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ? Elle partage l'affiche avec Michel Fau (qui met aussi en scène la pièce qui se joue au Théâtre de la Porte Saint-Martin). Elle évoquera également sans doute son come-back en chanson prévu en octobre, avec son son vingtième album studio baptisé Tuberose. Elle y reprendra du Julien Doré, Barbara ou Serge Gainsbourg.

Le musique sera aussi au rendez-vous avec la venue de l'auteur, compositeur et interprète Gauvain Sers qui a sorti son troisième opus Ta place dans ce monde. Sa nouvelle tournée pour en faire la promotion a été lancée le 17 septembre, à Rouen. Enfin, il y aura de l'humour avec Marc-Antoine Lebret qui parlera de son nouveau spectacle. Sans oublier la présence du caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Dans Vivement dimanche prochain, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver Anne Roumanoff. L'humoriste - fraîchement évincée d'Europe 1 - donnera les 28,29,30 septembre et 1er et 3 octobre des représentations exceptionnelles de son spectacle Tout va presque bien, au Bobino. Elle le présentera ensuite dans toute la France. Pierre Arditi et sa femme Evelyne Bouix viendront évoquer la pièce Fallait pas le dire ! mise en scène par Salomé Lelouch, la fille de la comédienne. Le directeur artistique, parolier, compositeur et chanteur Pierre Billon a aussi répondu présent. Nul doute qu'il évoquera son défunt ami Johnny Hallyday. Enfin, le public retrouvera le mentaliste Viktor Vincent.