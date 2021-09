Mort de Jean-Paul Belmondo : son fils Paul prend finalement la parole

Jean-Paul Belmondo est mort le 6 septembre 2021, "paisiblement", au sein de son domicile et entouré de ses proches. C'est son avocat et ami de longue date, Me Michel Godest, qui a confirmé la nouvelle à l'AFP, précisant que le comédien était "très fatigué depuis quelques temps". Lui que l'on avait connu bourré d'énergie, le sourire constamment aux lèvres et la cascade facile n'était plus tout à fait le même en fin de route. "Le jour où on a appris le décès de Jean-Paul, j'ai été impressionné, saisi, sonné, comme des millions de gens. C'est compliqué de se dire qu'il n'est plus là, expliquait notamment Richard Anconina dans 20h30 le dimanche. Malheureusement, à la fin, au bout du chemin, Jean-Paul était vraiment en souffrance. Cet homme qui a représenté le physique, la force... c'était très compliqué pour moi de le voir comme ça."