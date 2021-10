"Je me suis fait gauler !" : Évelyne Bouix cleptomane, elle évoque son passé de petite voleuse

A chacun ses petites manies. Evelyne Bouix a certainement deux ou trois habitudes quand elle monte sur scène. Mais ce n'est rien comparé à la douce folie qui la démangeait par le passé. Très jeune, la comédienne et épouse de Pierre Arditi, a développé une kleptomanie compulsive, pas pour combler le vide de son compte en banque... mais pour le plaisir du frisson. C'est ce qu'elle a raconté, en tout cas, le lundi 4 octobre 2021 dans l'émission La Bande originale.

Il lui a fallu beaucoup de temps pour en sortir. Mais aujourd'hui, Evelyne Bouix ne subtilise plus par réflexe. "Je ne le fais plus, c'était avant, a-t-elle expliqué à Nagui sur France Inter. Mais ça a commencé très tôt. C'était un truc qui était irraisonné. Je ne manquais de rien." La peur d'être prise la main dans le sac l'a poussée à continuer, encore et toujours, augmentant les sommes et les butins. Jusqu'à ce qu'elle soit effectivement surprise en pleine filouterie.

"Une fois je me suis fait gauler, a-t-elle avoué. J'ai éclaté en larmes, j'ai dit : 'Monsieur, je vous en supplie.' Il m'a dit : 'Alors vraiment parce qu'on voit bien que c'est la première fois que tu le fais. 'Et je suis passée comme ça."

C'est toutefois pour une raison un peu plus glorieuse qu'Evelyne Bouix prenait la parole dans La Bande originale. La comédienne de 68 ans est actuellement à l'affiche de la pièce Fallait pas le dire, au théâtre de la Renaissance, un spectacle dans lequel elle donne la réplique à son époux, qui a été écrit par Salomé Lelouch, la fille que l'actrice a eue avec Claude Lelouch.