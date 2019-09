Pierre Hermé : Honoré devant sa femme Valérie et les VIP

Jamais deux sans trois ! Pierre Hermé, célèbre pâtissier et chocolatier faisant rayonner l'excellence de la gastronomie française à travers le monde, a été fait commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, le 23 septembre à Paris.

Après avoir déjà reçu les insignes d'officier de l'ordre du Mérite agricole (en 1996) et de chevalier de la Légion d'honneur (en 2006), Pierre Hermé a donc de nouveau été salué pour son travail. Celui que beaucoup, en dehors de la capitale où il a ouvert ses premières boutiques, ont découvert grâce au petit écran à l'occasion de ses apparitions dans l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 a reçu sa décoration sous les yeux amoureux de sa femme Valérie.

Autour du ministre de la Culture Franck Riester et de Pierre Hermé, on a pu voir quelques invités VIP : Karine Le Marchand, Cyril Lignac, Jean-François Piège ou encore Nathalie Rykiel, Stéphane de Bourgies, Jeff Panacloc, David Khayat, Nicole et Gilbert Coullier, Christophe Michalak...

Lors de cette cérémonie, David Sinapian, mari de la cheffe Anne-Sophie Pic et en charge du groupe Pic, a quant à lui été fait chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. "La @maisonpic, @PierreHerme_FR : ces noms incarnent l'excellence de la gastronomie française et ses savoir-faire exceptionnels. Le talent et la passion valent aujourd'hui à Pierre Hermé et @davidsinapian la reconnaissance de la France", a écrit le ministre sur Twitter.

À noter que le Club Coupe du monde de la pâtisserie a nommé, mardi 10 septembre 2019, Pierre Hermé nouveau président. La prochaine épreuve sera la sélection européenne les 12 et 13 janvier 2020, à Paris durant le salon Europain.

Thomas Montet