Cyril Lignac, Pierre Hermé amoureux de Valérie... Les grands chefs réunis

Une soirée d'exception. Les cadors de la gastronomie française s'étaient donné rendez-vous dans le 7e arrondissement de Paris, au 53 rue Grenelle, pour l'inauguration du restaurant péruvien Coya. Avec un premier restaurant ouvert à Londres en 2012, l'établissement a développé son activité à Dubaï, Abu Dhabi, Londres ou encore Monte-Carlo. Un lieu inspiré de la culture sud-américaine et de l'héritage inca, pour la décoration, mais aussi pour leur carte. Ceviche, tacos, sashimi à la péruvienne et bar à cocktails : il y a de quoi régaler les papilles des plus grands gastronomes!

Il fallait donc faire venir les plus grands noms de la cuisine française pour la soirée d'inauguration, qui se tenait le mercredi 4 septembre 2019. Forcément, le chef de Coya, Sanjay Dwivedi, était présent pour faire goûter ses mets aux convives. Pierre Hermé et sa compagne Valérie avaient l'air particulièrement conquis par l'ambiance du restaurant, tout comme la blogueuse Ophélie Duvillard, très élégante dans une robe à motifs tigrés.

Difficile de ne pas remarquer la présence du grand chef Juan Arbelaez, dont on a pu découvrir la cuisine colombienne dans un épisode de À la table des Top Chef (M6) en mars dernier (et qui est accessoirement le compagnon de Laury Thilleman). Il a pu croiser le regard de François-Xavier Desplancke, PDG Moët Hennessy Diageo France. Le talentueux Christophe Michalak était également de la partie, il a posé au bras de sa charmante compagne, l'humoriste Delphine McCarty.

Cyril Lignac, le pétillant expert du Meilleur Pâtissier et de Top Chef (M6) était très élégant et affiné en noir. Le chef de 41 ans a d'ailleurs pris la pose avec ses amis Pierre Hermé et Juan Arbelaez. Une inauguration remarquable.