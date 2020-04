Pierre Ménès infecté par le Covid-19 : son impressionnante perte de poids

Le Covid-19 l'a touché de plein fouet. Sur Twitter ce lundi 13 avril 2020, Pierre Ménès a fait savoir qu'il avait contracté le coronavirus. Il y a quelque jours, le commentateur sportif du Canal Football Club a été transporté en urgence à l'hôpital Beaujon à Clichy, où il a été suivi de très près. "Comme vous pouvez le constater, je suis à l'hôpital Beaujon. J'y suis depuis mardi après, pourtant, un confinement très très sage, chez moi. J'ai été obligé d'appeler les médecins, j'étais totalement épuisé, avec de terribles diarrhées. Finalement, pas les symptômes habituels du Covid. Pourtant, c'est bien le Covid que j'avais. J'ai été hospitalisé en fin de virus", a-t-il expliqué, très affaibli et le souffle court.

Il faut dire que le cas de Pierre Ménès était à prendre avec précaution, lui qui a eu recours à une double greffe (foie et rein) en 2016, ce qui a considérablement "aggravé les choses". Heureusement, le pire est désormais derrière lui et le complice d'Hervé Mathoux au reçu le feu vert pour rentrer chez lui dès ce lundi 13 avril, même s'il devra redoubler d'efforts pour se remettre sur pied. "L'ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi, à 14 heures. J'ai eu, en plus, une terrible crise de goutte dans les deux genoux. Il va falloir reprendre la forme, remarcher. Normalement, après ce que devrait nous annoncer Emmanuel Macron, j'ai du temps avant que le foot ne reprenne", lâche-t-il avec humour.

Pierre Ménès retient tout de même une bonne chose de son hospitalisation : son impressionnante perte de poids ! "A chaque chose malheur est bon. 15 kilos de moins, voilà. Je vais donc retourner me confiner, cela reste la solution. Restez chez vous, prenez surtout soin de votre santé. Parce que quand la santé n'est pas là, c'est très très dur", a-t-il conclu.