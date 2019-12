Pierre Palmade : 30 ans après, un show exceptionnel et sa troupe se reforme

Les épreuves sont derrière lui et l'avenir s'annonce rempli de projets pour le populaire humoriste Pierre Palmade. Pour ses 30 ans de carrière, il annonce un retour sur scène pour décembre 2019 avec un spectacle exceptionnel composé de ses sketches cultes ou adorés. Mais ce n'est pas tout...

Déjà 30 ans !

Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait ses premiers pas sur une scène parisienne. Aujourd'hui, il reprend une sélection de sketches qu'il affectionne particulièrement et qu'il a pioché parmi ses 9 one-man-shows. L'artiste de 51 ans avait envie de voir si ces sketches avaient toujours la même résonance aujourd'hui... Ainsi, il pourra s'en rendre compte auprès du public puisqu'il a d'ores et déjà programmé trois dates sur la scène du théâtre de l'Européen, dans le 17e arrondissement de Paris : les dimanches 15, 22 et 29 décembre 2019 à 17h00.

Pierre Palmade n'a pas oublié ses fans aux quatre coins de la France et partira donc en tournée. Plusieurs dates sont déjà annoncées pour 2020 : le 8 février à Talant, le 9 février à Monteux, le 15 février à Toulon, le 20 mars à Lyon, le 9 avril à Arles, le 10 avril à Nîmes, le 11 avril à Albi et enfin le 13 mai à Lille.

Chef de bande

Outre cette bonne nouvelle, on apprend aussi que la Troupe à Palmade se reforme et que pas moins de trois spectacles seront mis en ligne dès le 13 décembre sur Francetv.fr. C'est donc le retour de cette troupe prestigieuse qui aura permis à toute une génération de comédiens et d'auteurs de faire leurs armes : Alex Lutz, Camille Cottin, Arnaud Tsamère, Bruno Sanches, Sarah Suco, Anne Elisabeth Blateau, Noémie de Lattre, pour ne citer que les plus connus, ont collaboré avec Pierre Palmade entre 2005 et 2017. Les 30 comédiens de cette troupe se réunissent cette fois autour d'un invité prestigieux pour jouer des petites scènes drôles, absurdes et poétiques. Trois acteurs incontournables ont décidé de relever le défi de cette nouvelle formule : Muriel Robin (marraine), François Berléand, Isabelle Nanty.

A table avec les stars

Et, enfin, pour clore cette période faste pour Pierre Palmade on apprend aussi le tournage de la 3e saison du Grand Restaurant. Le tournage pour M6 se déroulera du lundi 16 au samedi 21 décembre au restaurant du théâtre Edouard 7, le Frou-Frou. Là encore, 30 noms connus viendront jouer ses sketches. Et la liste est prestigieuse ! Voyez vous-mêmes : Florence Foresti, Malik Bentalha, Muriel Robin, Joey Starr, Michel Sardou, Alex Lutz, Pierre Arditi, Michel Bouquet, Vincent Dedienne, Marie-Anne Chazel, Fred Testot, Julie Depardieu ou encore Valérie Mairesse, Yolande Moreau, Michèle Bernier, Baptiste Lecaplain, Gérard Jugnot, Mathilde Seigner, Jean-Pierre Darroussin, Marthe Villalonga, Arielle Dombasle, Julie Gayet, Victoria Abriel, Valérie Karsenty, Jeanfi Janssens, Bernard Le Coq, Anny Duperey, et Catherine Hiegel !