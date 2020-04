Plus belle la vie : France 3 bientôt en manque d'épisodes inédits

L'épidémie de coronavirus continue de bouleverser le quotidien des Français. Depuis le début du confinement, les productions d'émissions ou de séries ont particulièrement été touchées. Nombreuses sont celles qui ont pris la décision de ne plus travailler jusqu'à nouvel ordre. La célèbre série Plus belle la vie n'a pas échappé à l'arrêt brutal de ses tournages.

Si pour l'heure, aucune date de reprise n'a été communiquée, ce qui était sûr c'est que plusieurs épisodes déjà bouclés auparavant continuent d'être diffusés sur France 3 chaque soir. Mais jusqu'à quand ? D'après nos confrères de Télé-Loisirs qui ont contacté la chaîne, il ne leur reste plus beaucoup d'épisodes inédits à proposer à l'antenne. "La chaîne a en effet de quoi satisfaire les inconditionnels de Plus belle la vie en diffusant chaque soir un épisode inédit. Et ce, jusqu'aux premiers jours du mois de mai", révèlent-ils. Malheureusement, le président Emmanuel Macron doit une nouvelle fois s'exprimer jeudi soir prochain, certainement pour annoncer le prolongement du confinement, jusque-là préconisé jusqu'au 15 avril. Il s'agirait alors d'une mauvaise nouvelle pour les fans de la fiction, lesquels devront alors se contenter de rediffusions.

Reste désormais à savoir si la fiction rattrapera prochainement la réalité. Comme le dévoilait le Parisien le 3 mars dernier, les scénaristes ont imaginé il y a un an une intrigue autour d'un mystérieux virus venu d'Asie prêt à semer la pagaille au Mistral. Le public pourra-t-il la découvrir ? Affaire à suivre...