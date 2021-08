Plus belle la vie : Le séduisant frère d'un ancien comédien au casting de la série

Depuis le 29 juillet dernier, la série Plus belle la vie propose sa nouvelle saga estivale. La fiction de France 3 se consacre désormais à une poignée de personnages coincés sur une île bien mystérieuse après un naufrage. Sur place, ils ont fait la rencontre du non moins mystérieux Alexandre, incarné par Léo Romain. Un acteur qui a rejoint la grande famille de Plus belle la vie plus de dix ans après son frère !

En effet, avant qu'il ne côtoie Rebecca Hampton, Simon Ehrlacher ou encore Prudence Leroy sur le tournage de cette nouvelle intrigue, c'est le frère de Léo Romain qui a fait ses preuves au Mistral. Il s'agit de Guillaume Romain qui a interprété le rôle de Renaud Sardi lors des saison 2 à 4, soit de 2005 à 2008, un informaticien introverti et mal dans sa peau qui était capable de pousser de grosses colères et de tuer.

C'est le compte Twitter @PBLV15ans qui a fait le lien entre Léo Romain et Guillaume Romain et qui a rappelé qu'il n'était pas rare que les producteurs de Plus belle la vie fassent appel aux proches des comédiens pour incarner de nouveaux personnages. On se souvient par exemple que Aurélie Vaneck a donné la réplique à son frère Thibault, tout comme Zizek Belkebla à sa soeur Fadila.