Plus belle la vie : Une actrice cambriolée, 100 000 euros de butin volé !

Confinée et cambriolée ! Dur dur pour Prudence Leroy... L'actrice de Plus belle la vie a vu son intimité être fouillée et des objets être dérobés chez elle comme l'annonce Closer.

On ne sait pas si la jeune femme qui a depuis peu rejoint le casting de la célèbre série de France 3 était présente au moment du cambriolage (le 8 avril 2021), mais nos confrères précisent qu'elle va bien même si elle est sous le choc. Prudence Leroy qui incarne le rôle de Fanny - une chauffeuse de taxi engagée par Thomas (Laurent Kérusoré) pour devenir serveuse dans son nouveau restaurant place du Mistral, Le Marci - a perdu de nombreux objets lors de cambriolage : sept montres de luxe, deux ordinateurs portable et des bijoux de famille.

Closer précise que le montant du butin s'élèverait à 100 000 euros ! "La police judiciaire a été saisie de l'enquête et fait tout son possible pour retrouver les malfaiteurs", poursuivent-ils.

Prudence Leroy, qui a déjà été aperçue dans Camping Paradis et Scènes de ménage, a réagi en story de son compte Instagram. Si le mannequin et comédien ne nomme pas le cambriolage directement, ses propos en disent long. "On reste positif ! Chaque jour est un nouveau jour pour se réaliser et faire de belles et grandes choses. On y croit et on ne lâche rien ! Force à tous ! Ne laissez rien ni personne atteindre votre esprit et vos objectifs", a-t-elle écrit. La maman d'un petit garçon a ensuite filmé son enfant au parc et a légendé : "Mon soleil. Qu'il vente, qui grêle, qu'il neige ! Mon bonheur et ma force ce petit être !" "On dit qu'après la pluie vient le beau temps", a-t-elle conclu. Et on le lui souhaite !