Plus belle la vie : Un acteur phare dévoile ses fesses en photo avant son grand retour

L'un des acteurs de Plus belle la vie a fait grimper la température sur Instagram, le 6 août 2022. Samedi, David Baïot a en effet fait une surprise à sa communauté... en dévoilant son postérieur en photo !

Le 18 novembre prochain, Plus belle la vie tirera se révérence sur France 3. Les acteurs de la série culte devront en effet faire leurs adieux à leur personnages, qu'ils incarnent pour certains depuis de nombreuses années. D'autres, qui ont quitté l'aventure en cours de route ont fait ou vont faire leur grand retour avant la fin. C'était le cas de Rudy Torres (joué par Ambroise Michel), Johanna Marci (incarnée par Dounia Coesens) qui ont participé au prime Retrouvailles. Agathe Robin (qui joue Valentine Baurens) fera aussi son come-back après douze ans d'absence. Sans oublier David Baïot.

Celui qui a incarné Djawad Sangha de 2009 à 2017 va en effet faire son retour au Mistral. Mais avant cela, c'est sur Instagram que l'acteur de 39 ans s'est fait remarquer. Comment ? En posant à la plage, de dos, avec son maillot de bain baissé offrant ainsi une vue imprenable sur ses fesses aux internautes, mais aussi aux personnes présentes. "Oops I Did It Again", peut-on lire en légende de la publication (à traduire : "Oops, je l'ai encore fait.")