Plus belle la vie : Un ex-acteur rejoint le casting de Un si grand soleil

Maintenant que les tournages ont repris après la pause forcée causée par le confinement suite à l'épidémie de coronavirus, de nouvelles intrigues peuvent s'écrire et de nouveaux personnages peuvent faire leur entrée dans les séries. Un si grand soleil (France 2) va d'ailleurs accueillir un acteur connu du grand public au sein de sa distribution : Vincent Vermignon. Ce sont nos confrères de Toute la télé qui ont révélé l'information ce vendredi 31 juillet 2020.

Le comédien de 37 ans a beau avoir démarré sa carrière sur le tard, il compte déjà de nombreux rôles à son actif. L'un des plus notables fut peut-être celui de Stefan de Kervelec dans Cut !, le feuilleton de France Ô tourné à la Réunion, diffusé entre 2013 et 2019. Mais plus récemment, il faisait monter sa popularité en incarnant Alpha Sidibé dans Plus belle la vie, en 2018. Son personnage a été présent à l'antenne pendant plusieurs semaines avant de se faire tuer par arme à feu.

Vincent Vermignon ne s'est donc pas arrêté sur sa lancée et sera prochainement de retour sur nos écrans grâce à Un si grand soleil. Il campera le rôle de Joshua Maury, un nouveau docteur qui débarque à Montpellier et qui ne va pas se faire que des amis. La faute aux multiples critiques qu'il formulera à l'encontre de l'hôpital où il travaillera. En outre, Joshua Maury se révélera être... le frère de Mo (personnage joué par Frédérique Kamatari).

L'acteur rejoint la série au moment où ses audiences ne se sont jamais aussi bien portées. En effet, depuis sa reprise le 1er juin dernier, les fans ont suivi assidûment les aventures des personnages, allant jusqu'à générer un record de saison le 17 juillet dernier, 3,86 millions de téléspectateurs. Le reste du temps, la chaîne s'offre en moyenne de très bons scores, dépassant toujours la barre des 3 millions.