Plus belle la vie : Une actrice emblématique de Sous le soleil au casting

Après avoir tourné Sous le soleil de Saint-Tropez, une actrice de l'ancienne série de TF1 va faire le show sous celui de Marseille. En effet, l'actrice Marie-Christine Adam, qui a interprété Blandine Olivier la mère de Laure de 1996 à 2008, a été recrutée pour intégrer le casting de Plus belle la vie.

"Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe de Plus belle la vie", avait-elle confié dans l'une des stories Instagram de Rebecca Hampton (qui joue Céline Frémont dans la série de France 3). En revanche, elle n'en a pas dit plus sur le rôle qu'elle va interpréter. Il faudra donc être patient avant d'en savoir un peu plus.

Ce qui est certain, c'est que Marie-Christine Adam retrouvera son ancien collègue de Sous le soleil Avy Marciano. L'acteur qui prête ses traits au personnage Sacha Malkavian dans Plus belle la vie a en effet eu la chance de se mettre dans la peau de Samuel Devo, puis de David Callas durant plusieurs années. La star de 69 ans aura également le plaisir de travailler de nouveau avec Bénédicte Delmas (sa fille Laure dans la série de la première chaîne), car elle est devenue réalisatrice de certains prime et de certains épisodes.

C'est dans une ambiance particulière que Marie-Christine Adam a rencontré ses nouveaux collègues. À cause de la crise sanitaire, la production de Plus belle la vie a dû prendre des mesures afin de ne pas mettre l'équipe en danger comme l'avaient dévoilé nos confrères du Parisien. Des marquages au sol ont été placés pour gérer les entrées et les sorties et un "référent Covid" veille à ce que les distances de sécurité soient respectées. Le port du masque est obligatoire. Seuls les acteurs sont autorisés à l'ôter le temps d'une prise. La production fait aussi attention à bien décontaminer les accessoires et décors. Et, exceptionnellement, les acteurs doivent se maquiller et enfiler leurs costumes eux-mêmes.

Pour l'heure, France 3 a déprogrammé Plus belle la vie, en attendant les épisodes inédits qui devraient être diffusés à partir du 29 juin selon Télé Loisirs.