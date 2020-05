Plus belle la vie : Bientôt une reprise de tournage sous haute sécurité

Depuis le 11 mai 2020, l'heure est au déconfinement en France. Petit à petit, les productions d'émissions ou de séries reprennent donc les tournages. Après Nagui pour N'oubliez pas les paroles, Jean-Luc Reichmann pour Les 12 Coups de midi ou les acteurs des Mystères de l'amour, ce sera au tour des stars de Plus belle la vie de retourner au travail... dans des conditions très particulières.

Selon les informations de nos confrères du Parisien, le tournage de la série de France 3 reprendra le 26 mai prochain. Et Fabienne Carat, Stéphane Henon et les autres devront s'adapter aux nouvelles consignes afin de ne pas mettre leur santé en danger, le coronavirus faisant toujours des victimes. Des marquages au sol seront placés pour gérer les entrées et les sorties. Chacun devra respecter la règle du mètre de distance de sécurité et un "référent Covid" sera présent pour veiller au grain.

Ce n'est pas tout. Toute l'équipe devra porter un masque. Seuls les acteurs auront le droit de l'enlever durant les prises, mais pour une durée "très limitée". Une décontamination des accessoires et un nettoyage régulier des décors est prévue, ainsi que des feuilles de plexiglas dans les loges. Et, exceptionnellement, les acteurs devront se maquiller et enfiler leurs costumes eux-mêmes.

Dans Plus belle la vie, des rapprochements entre les personnages pouvaient avoir lieu. Mais, au vu du contexte, la production a été contrainte d'adapter le scénario. "Il faut réécrire certains épisodes et revoir des mises en scène pour respecter les mesures sanitaires", avait confié Bibiane Godfroid, la patronne du groupe Newen qui produit la fiction, aux Échos, lundi 11 mai. De son côté, Sophie Gigon, la responsable des fictions de fin de journée de France Télévisions, expliquait au Parisien : "Plus belle la vie est un feuilleton très ancré dans la société. Mais il nous faut imaginer comment coller à la réalité sociétale dans les futurs épisodes qui seront diffusés. On s'en éloignera peut-être un peu au démarrage."