N'oubliez pas les paroles : Nagui déjà fatigué par le rythme effréné du tournage

Lundi 11 mai 2020, Nagui a posté des photos qui ont fait énormément plaisir aux fans de N'oubliez pas les paroles (France 2). Il a dévoilé qu'il était de retour dans les studios pour tourner des épisodes avec un public très spécial composé de... ballons gonflables formant des silhouettes humaines. Le Parisien l'a questionné sur ce grand retour qui s'avère épuisant.

Sur le tournage de N'oubliez pas les paroles, dont le succès repose beaucoup sur la chaleur du public et des candidats, tout a été fait pour que les téléspectateurs retrouvent cette ambiance festive. Les ballons ont donc envahi l'espace pour faire un faux public et on peut entendre la foule réagir avec des rires et des applaudissements. "Ce ne sont pas des trucages. On a isolé les vrais sons du public des anciennes émissions ! C'est important, car cela contribue à créer de la chaleur", explique Nagui. Malgré cette ingéniosité, Nagui est quand même bien "seul pour mettre la bonne humeur". À ce sujet, il déclare d'ailleurs : "Il faut donc que j'aille puiser en moi l'énergie que je reçois habituellement du public, sur laquelle j'ai l'habitude de m'appuyer."

Puis, il avoue être fatigué : "Après deux mois confiné à la maison, le plus dur a été de rester debout toute la journée." Et l'animateur a de quoi être épuisé puisqu'il a enregistré pas moins de douze émissions en une journée. Des numéros que le public retrouvera dès le 13 mai à l'antenne.

En plus du faux public et des sons enregistrés, les téléspectateurs pourront observer un autre changement. L'orchestre et les choristes seront disposés à différents endroits du plateau afin de respecter la distanciation sociale. Quant aux candidats, ils ont notamment été sélectionnés parmi ceux qui vivent à moins 100 kilomètres du lieu du tournage.