Poppy Montgomery (Reef Break) : Qui est son chéri, Shawn Sanford ?

Star et productrice exécutive de la série Reef Break diffusée depuis le 3 juillet 2020 sur M6, Poppy Montgomery y incarne une ancienne championne de surf prête à aider le gouverneur pour coincer les délinquants et les criminels d'Australie. Dans la vraie vie, l'actrice de 48 ans - apparue également dans les séries FBI : portés disparus et Unforgettable - est en couple avec l'homme d'affaires Shawn Sanford. Parents de Violet Grace et Gus, Poppy est également mère de Jackson (fruits de ses amours avec l'acteur Adam Kaufman) et Shawn est papa de deux garçons issus d'une précédente union, prénommés Haley et Brandon.

Mariés en 2014, l'actrice est donc à la tête d'une grande famille recomposée dont elle partage régulièrement des portraits sur son compte Instagram. Récemment, Poppy a d'ailleurs dévoilé une photographie de son époux et de leurs enfants pour la fête des Pères, le 21 juin dernier, en adressant une émouvante déclaration à Shawn. "Pour le père le plus incroyable. (...) Merci d'être le meilleur modèle, le guide, le mentor, le chef, le camarade de jeu et le père le plus aimant que nous puissions imaginer !", avait-elle écrit sur Instagram.