Prisca : L'ancienne Clodette, âgée de 62 ans, hospitalisée

Quand ce n'est pas Claude François, mort il y a plus de quarante ans, qui revient de lui-même dans l'actualité, on peut compter sur ses Clodettes pour faire perdurer sa mémoire : Prisca, l'une de ces fameuses danseuses, aurait été admise à l'hôpital de Chartres, en service de pneumologie, d'après les informations de France Dimanche.

Selon l'hebdomadaire, qui cite un proche, la sortie de Nadine Ligeron (de son vrai nom) ne "serait pas prévue dans l'immédiat, la situation nécessitant des examens". Des fans se seraient concertés pour lui faire parvenir un bouquet de fleurs et une carte postale. Un tendre réconfort durant ce moment forcément pas aisé.

Agée de 62 ans, Prisca est effectivement une des Clodettes bien connues du grand public, pour avoir accompagné l'artiste mais aussi pour s'être livrée sur les abus sexuels dont elle a été victime : dans le documentaire Les Derniers Secrets, elle expliquait en 2018 que Claude François lui avait demandé de poser nue pour lui alors qu'elle n'avait que 14 ans.

"À la fin de cette séance de photos, il m'a dit : 'Si tu veux, tu vas dans la salle de bain, si tu veux te rafraîchir etc.' À un moment j'ai eu peur quand même parce que pour aller à la salle de bain il fallait passer dans sa chambre. Il était assis sur le lit et il m'a dit : 'Viens t'asseoir à côté de moi.' Je me suis assise, j'étais raide, je me rappelle. Et il me regarde avec un sourire et il me dit : 'Tu veux toujours être Clodette ?' Et là j'ai répondu oui et je suis partie", avait-elle raconté.

Après quelques problèmes de hanches, Nadine Ligeron ne pouvait plus danser et donc exercer son métier de professeure de danse. C'est Dany Saval, compagne de Michel Drucker, qui lui avait offert un toit dans son refuge d'Auvergne.