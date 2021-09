Rachida (L'amour est dans le pré 2021) déjà vue sur M6 : son passage remarqué dans une émission culte

Lundi 27 septembre, M6 a diffusé les derniers speed-dating de L'amour est dans le pré 2021. Vincent le Vigneron (51 ans) a rencontré les quatre prétendantes qui lui ont écrit. Et l'une d'elles a déjà été vue sur la chaîne dans une émission emblématique.

Au moment du tournage, cela faisait trois ans que Vincent était célibataire. L'agriculteur a connu deux grandes relations. L'une avec une certaine Claire, qu'il a rencontrée jeune et avec qui il a passé treize années de sa vie. Mais elle est partie car ses sentiments s'étaient envolés. L'autre avec une dénommée Cathy et avec laquelle il ne trouvait pas sa place avec ses deux filles. Il fondait donc beaucoup d'espoir en cette émission et espérait avoir un coup de coeur ou un coup de foudre lors de ses rencontres avec les femmes qui ont fait le déplacement. Bingo, il l'a eu avec Stéphanie, une dog-sitter maman d'un garçon de 20 ans. Marie-Jeanne n'a pas autant marqué Vincent, mais elle a tout de même été invitée à la ferme. Rachida, une Stéphanoise âgée de 57 ans, n'a pas eu cette chance. Elle a pourtant tout donné pour le séduire en étant, notamment, un peu entreprenante. Mais sa personnalité (et son look haut en couleurs) n'a pas fait mouche.

Rachida a eu plus de succès dans un autre programme de M6. Elle a en effet déjà participé aux Reines du shopping, à deux reprises. La première fois, le mannequin senior a remporté la compétition. Elle était donc de retour le 23 septembre dernier pour une émission spéciale avec d'autres gagnantes. Le thème : branchée avec un pull. Et lors de son dernier passage dans l'émission, elle a marqué les esprits en passant une annonce spéciale : "Je cherche un homme, de plus de 50 ans, style Depardieu, Lanvin ou Cantona." Reste à savoir si elle a reçu quelques messages par la suite ou si le public la retrouvera dans un autre programme de dating, L'amour est dans le pré ne l'ayant pas aidée à trouver à trouver l'amour.