Rayane Bensetti "si mal", sa sortie avec Denitsa Ikonomova le laisse malade

Le 19 septembre 2020, Rayane Bensetti et la belle Denitsa Ikonomova se sont offerts une petite virée au Parc Astérix. Un moment agréable et riche en émotions intenses pour le duo qui s'était rencontré en 2014 dans l'émission Danse avec les stars sur TF1.

Très friand de montagnes russes, le populaire comédien de 27 ans a partagé dans ses story tous ses passages dans les attractions. Pégase express, Tonnerre de Zeus ou Goudurix, les deux complices ont pu tester tous les manèges à sensations fortes du parc. Seul petit hic pour l'acteur du film Coup de foudre à Jaipur, l'un des manèges l'a rendu malade.

Dans sa story, Rayane Bensetti se filme en sueur à la sortie d'un manège et confie : "Je suis si mal, plus jamais ! Je suis totalement dans la réserve clairement pour quoi, pour vomir ! Ah plus jamais celui là..." Plus de peur que de mal pour Rayane qui a ensuite fait quelques selfies avec Astérix et Obélix. Pour la pause déjeuner, le comédien a également dévoilé le cocktail de la potion magique qu'il a dégusté avec la danseuse. Cris et crises de fous rires, le duo complice semble avoir passé une journée inoubliable avec des amis. Tel un véritable gentleman, Rayane n'a bien sûr pas oublié d'offrir à Denitsa des peluches XXL remportées dans le village des gaulois.

De son côté, la danseuse fétiche de Danse avec les stars a partagé de nombreuses vidéos de l'acteur lorsqu'il tentait de lui remporter de précieux cadeaux. Elle a également partagé une photographie de ses amis et de Rayane devant la statue d'Obélix en écrivant : "Quelle belle journée avec une équipe de folie !"