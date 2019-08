Rebecca Hampton maman : rare photo de sa fille, son visage dévoilé

Les vacances se terminent pour Rebecca Hampton. L'actrice de Plus belle la vie (France 3) l'a annoncé de la plus jolie façon possible : en diffusant une photo d'elle avec sa fille Éléa (5 ans). Alors que la comédienne de 46 ans a toujours caché le visage de son enfant, dimanche 11 août 2019, elle a dérogé à cette règle.

Après un beau séjour passé en Espagne où activités nautiques et séances de bronzage ont rythmé les journées du duo mère-fille, il est temps de rentrer à la maison. Déjà nostalgique de ces jours ensoleillés, Rebecca Hampton a diffusé sur Instagram le message suivant : "Fin de notre séjour en Espagne... Que du bonheur ! On rentre pour de nouvelles aventures, les vacances ne sont pas terminées ! Courage si vous êtes sur la route !"

Ce ne sont pas les mots de ce post qui ont fait réagir les internautes, mais la photo qui les accompagnait. Et pour cause, la belle blonde y prend la pose le visage de sa fille collé au sien - un moment de tendresse qui dévoile les traits de la petite Éléa. Les followers de la star ont été attendris par cet instantané et ont tout de suite souligné la beauté de l'enfant et sa ressemblance avec sa maman.