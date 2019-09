Rebecca Hampton révèle l'identité du père de sa fille Éléa

Une nouvelle qui ne passe pas inaperçue : en couverture du magazine Télé 15 Jours du 14 septembre 2019, Rebecca Hampton s'est laissée aller à quelques confidences sur sa vie de maman. L'actrice de la série Plus belle la vie (France 3) a même révélé le nom du père de sa fille Éléa, aujourd'hui âgée de 6 ans.

"Personne ne me l'a demandé. Alors je vous livre un scoop : il s'appelle David Bérard, c'est un journaliste en vue de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a ainsi affirmé la comédienne de 46 ans. Nous sommes séparés, mais nous nous entendons plutôt pas mal, ce qui est très bien pour notre fille, qui adore son papa." D'après son profil LinkedIn, le père d'Éléa est non seulement animateur radio depuis de nombreuses années, mais il oeuvre également en tant que modérateur lors de conférences et colloques par l'intermédiaire de sa société Happening Sud.