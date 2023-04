Réduction imbattable sur ces jouets Pokémon

Achetez ce lot de 12 Pokéball Pokémon pour 22,99 € sur CDiscount

Votre enfant a enfin pris sa décision, il veut devenir dresseur Pokémon. Il se lance alors dans une grande expédition à travers le monde pour attraper des Pokémon et ainsi constituer son équipe de choc. Sur le chemin, il s'améliorera en combattant d'autres dresseurs, ce qui lui permettra d'atteindre son but, devenir Maître Pokémon, comme Sacha. Mais il doit pour cela se munir de Pokéball afin de capturer les créatures. Pour son départ, vous lui faites un merveilleux cadeau en lui offrant ce lot de 12 Pokéball Pokémon. Chacune a un design particulier qui la rend unique. Cela lui permettra de savoir en plus au premier coup d'oeil quel Pokémon se cache à l'intérieur. De la rose à la verte en passant par la bleue ou la noire, il y en a pour tous les goûts. Elles arborent en plus chacune des motifs particuliers. Avec ça, votre enfant va se créer une équipe de choc !

2. Profitez d'une promo très attractive de 24 % sur ce jeu électronique dresseur guess Pokémon

Devenir un dresseur expérimenté est un véritable apprentissage. Il ne suffit en effet pas de capturer des Pokémon au hasard et de se lancer dans des combats. Chaque créature a en effet ses propres capacités que votre petit doit connaître pour faire le meilleur choix. C'est comme cela qu'il pourra composer la meilleure team possible et savoir quelle option choisir lors d'un combat. Pour l'aider à tout savoir sur les Pokémon, ce jeu électronique dresseur guess Pokémon est son meilleur allié. Il va aussi devenir le vôtre grâce à sa réduction sur CDiscount. Vous n'aurez en effet à débourser que 24,90 €, contre 32,56 € auparavant pour vous l'approprier. Une promo ultra alléchante de 24 % vous est donc proposée ici. Obtenir un tel jeu pour moins de 25 €, c'est une affaire à ne pas rater.

Des Pokémon à faire deviner