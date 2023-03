Réduction inratable sur ces baskets Air Max Nike pour femmes

Achetez ces Nike Air Max 90 Futura pour 95,97 € sur Nike

Elles font partie des modèles indétrônables de Nike. Depuis leur apparition dans les années 90, les Air Max ont connu un succès retentissant qui n'a jamais faibli au cours des décennies. Son design, à la fois aérien et graphique, n'y est sûrement pas pour rien. Il n'y a qu'à voir la beauté de ces Nike Air Max 90 Futura. Sa semelle imaginée en dents de scie en fait une paire fuselée qui sublimera toutes vos tenues. Cette paire se pare en plus de couleurs joyeuses et sobres en associant le blanc sommet au beige. Elles sont donc très faciles à porter, et ce quelle que soit la saison.

Détail qui fait la différence, le swoosh caractéristique n'est pas cousu à la chaussure sur la partie basse ce qui donne l'impression que celui-ci flotte. Ultra design. Comme sur l'ensemble des Air Max, la plateforme Air est bien visible grâce à une ouverture pour ajouter une technicité et un côté bien plus aérien à la paire. Pour calquer les tendances du moment, portez-les avec une robe longue en maille dans des tons marronés et un manteau long qui vous maintiendra bien au chaud en cette période fraîche.

2. Économisez presque 50 € sur ces Nike Air Max 270

Certaines marques ont su se faire leur place dès leur début dans le domaine de la sneaker. Il s'agit le plus souvent d'entreprises spécialisées dans l'équipement sportif et qui ont su prendre le virage du streetwear au bon moment. En tête du classement, on retrouve bien sûr Nike. On ne compte plus les modèles qui sont devenus des références dans le domaine de la chaussure. Si vous souhaitez calquer les tendances du moment, c'est clairement vers eux qu'il faut se tourner. Et l'un de l'une de leur paire les plus emblématiques est très certainement la Air Max. Vous pourrez la ressortir saison après saison, sans jamais avoir peur d'être "ringarde"; mot on ne peut plus ringard d'ailleurs. Jetez votre dévolu sur une paire atypique avec ces Nike Air Max 270. Elles sont en plus à prix réduit sur Nike. Elles sont ainsi affichées à 111,97 € au lieu de 159,99 €. Une réduction folle de 30 % vous est donc proposée ici. N'attendez plus pour économiser ces presque 50 €.

Une paire atypique et féminine en maille