Révélations dans l'affaire Jubillar : "Cette idée de déplacer le corps de Delphine vient de moi"

En 2021, un nouvel élément vient bousculer l'affaire Jubillar. Depuis le mois de décembre 2020, les proches de Delphine Jubillar sont sans nouvelle d'elle. Une disparition sans scène de crime ni aveu mais dans laquelle son mari, avec qui elle allait divorcer, apparaît comme le suspect numéro 1. Quand son ancien codétenu, Marco, révèle avoir des informations capitales, l'espoir est fort de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Il a noué une relation de confiance avec le peintre-plaquiste en détention provisoire pour homicide par conjoint et a tenté d'en savoir plus, en espérant retrouver le corps de l'infirmière de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Il s'est exprimé dans les colonnes du Parisien-Aujourd'hui en France sur les coulisses de sa rencontre avec ce coupable idéal avec lequel il vient d'être confronté devant la justice.

Dans un premier temps, Marco est passablement agacé par le comportement de son voisin de cellule qui a tendance à beaucoup parler. Lui veut rester tranquille, mais peu à peu, il réalise que celui qui est le coupable idéal dans le cas Jubillar est de plus en plus bavard. Voire calculateur. "Il essaie de rentrer dans mon cerveau", raconte celui qui a passé seize années derrière les barreaux et connaît bien le milieu des criminels.

Voyant le contenu de ce que le peintre-plaquiste accusé dit sur sa femme, qu'il surnomme "l'autre", des ses questions sordides sur l'enfouissement de corps, Marco entre dans le jeu de son voisin de cellule et lui donne l'idée de déplacer le corps de Delphine à proximité du domicile de son amant qui habite à Montauban : "Cette idée (...) vient de moi. Je lui suggère de détourner les soupçons non pas vers l'amant de Delphine, ce qui n'aurait pas eu beaucoup de sens, mais plutôt vers la femme de l'amant. Je lui dis que si le corps est découvert à côté de leur domicile, avec des traces d'ADN et de sang que l'on pourrait aller chercher dans leurs poubelles, il sera forcément blanchi. Cédric me répond que c'est une bonne idée et qu'il n'y a pas pensé."

En participant activement aux discussions avec Cédric Jubillar puis en rapportant ses informations avec les autorités pénitentiaires, Marco, qui rappelle ne pas avoir bénéficié de faveur de la justice, veut permettre aux enfants de Delphine de savoir la vérité. Pour l'heure, les révélations n'ont pas permis de retrouver une trace de son corps.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.