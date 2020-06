Rihanna, Cardi B, Pharrell... Les stars avec un masque, avant le Covid-19

À cause de la pandémie de coronavirus, la planète Mode est à l'arrêt. Elle s'adapte et assiste à l'ascension d'un nouvel accessoire : le masque. Obligatoire dans certaines situations, comme la fréquentation des transports en commun, il est également devenu un support pour exprimer sa créativité. Rihanna, Cardi B et Pharrell Williams l'avaient déjà adopté...

Le masque, un accessoire de mode

En effet, les célébrités n'ont pas attendu le Covid-19 pour porter des masques, dans un but essentiellement esthétique, mais aussi marketing. En avril 2017, Rihanna avait attiré les regards des spectateurs du festival de Coachella, le nez et la bouche masqués.

Cette même année, Future sortait le tube Mask Off (exprimant une volonté de se mettre à nu et en allusion à un crime réalisé sans cagoule) et assistait aux BET Awards avec sa fille Londyn. Tous deux portaient des masques à plus de 2700 euros conçus uniquement pour l'occasion. Un choix d'accessoire qui faisait référence à la chanson.

Avant Future, Nicki Minaj avait déjà profité d'une cérémonie de récompenses, les MTV Video Music Awards 2011, pour épouser l'univers cosplay et sortir masquée. Plus récemment, en janvier 2020, Billie Eilish s'est présentée sur le tapis rouge des Grammy Awards, toute de Gucci vêtue, un masque lui couvrant partiellement le visage.

Le masque défile à la Fashion Week

Le 7 octobre 2007, Naomi Campbell défilait sur le podium du défilé Louis Vuitton (Marc Jacobs était alors le directeur artistique de la maison), dans une tenue d'infirmière accessoirisée d'un masque chirurgical en dentelle, brodé du logo Louis Vuitton.

Près de treize ans plus tard, le masque est toujours aussi populaire dans les galeries de photos de street style, sur lesquelles apparaît Cardi B. Les marques Marine Serre et The Blonds l'ont inclus dans leurs collections automne-hiver 2020-2021, respectivement présentées à Paris et New York. "Les gens étaient de plus en plus réceptifs [au masque]. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de positif", a expliqué la créatrice Marine Serre au New York Times.