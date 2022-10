Rishi Sunak : La femme du nouveau Premier ministre britannique possède une fortune colossale !

Battu début septembre par Liz Truss pour devenir Premier ministre au Royaume-Uni, Rishi Sunak a eu sa revanche puisqu'il a obtenu ce statut suite à la démission inattendue et surtout très précipitée de sa concurrente. Ce petit-fils d'immigrés d'origine indienne, ayant accédé à l'élite britannique par le biais de ses études, fait donc désormais face à de grandes responsabilités. Pour mener à bien son mandat, il peut notamment compter sur le soutien de sa femme Akshata Murty.

Ils se sont rencontrés dans la prestigieuse université de Stanford, en Californie, où tous deux préparaient un master en business. Si lui, issu d'un milieu modeste, bénéficiait d'une bourse, elle, de son côté, a hérité d'une immense fortune. En effet, elle détient aujourd'hui à l'âge de 42 ans des parts valant près d'un milliard de dollars dans l'entreprise Infosys, géant indien des technologies co-fondé par son père N.R. Narayana Murthy en 1981 et dont la valeur est aujourd'hui estimée à 100 milliards de dollars. Rien que ça ! Cette fortune dépasse même celle de la défunte reine Elizabeth II, qui se chiffrait à quelque 350 millions de livres (420 millions d'euros), d'après le journal britannique The Sunday Times.

Une éducation stricte

Mais cet argent n'est pas monté à la tête d'Akshata Murty qui, malgré ce confort, a grandi à Bangalore (Inde) sous l'éducation stricte de sa mère Sudha Murty, première femme nommée ingénieure au sein du groupe automobile Tata Motors. Cette dernière interdisait notamment, à elle et son frère Rohan, de regarder la télévision à la maison. Elle l'obligeait aussi à se rendre à l'école en rickshaw (voiture légère tirée par une bicyclette ou un scooter) comme tous leurs autres camarades de classe. Elle est notamment considérée par certains comme "la grand-mère préférée des Indiens", à 72 ans. Et pour cause, elle a permis la construction de 60 000 bibliothèques en Inde.

Une famille assez ouverte d'esprit donc, et ce malgré le fait qu'elle soit baignée dans une société indienne hiérarchisée. Les parents d'Akshata Murty ont accepté qu'elle épouse en 2009 Rishi Sunak, qui n'était à leurs yeux qu'un simple fils de médecin. À partir de là, le couple n'a cessé d'évoluer. Akshata Murty a créé sa propre marque de mode en 2010, Akshata Designs, avant de devenir directrice de la société d'investissements Catamaran Ventures, fondée avec son mari, en 2013. Rishi Sunak, lui, est donc devenu Premier ministre au Royaume-Uni.

Ils ont deux filles, Anoushka et Krishna, et sont propriétaires d'au moins quatre biens immobiliers, dont une maison dans le quartier huppé de Kensington, à Londres, d'une valeur de 7 millions de livres (7,9 millions de dollars) et un appartement à Santa Monica, en Californie.