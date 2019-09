Robert Garrison (Karaté Kid) est mort à l'âge de 59 ans

Il mérite un digne au revoir sur les tatamis du monde entier. Robert "Rob" Garrison est mort le vendredi 27 septembre 2019, annonce sa belle-soeur au site TMZ. Le comédien, âgé de 59 ans, était notamment connu pour le rôle de Tommy, qu'il a tenu dans les deux premiers opus de la saga originelle Karaté Kid, en 1984 et 1986 avec Ralph Macchio et Pat Morita. "Mon frère était un homme drôle et aimant, explique Patrick Garrison. Il aimait les gens, il aimait la vie. Il a aimé s'amuser et faire rire tout le monde jusqu'à la fin. Il va beaucoup nous manquer."

C'est dans un hôpital situé en Pennsylvanie que Robert Garrison a rendu son dernier souffle. Sa mort n'a toutefois pas été si soudaine pour son entourage, sa famille, ni pour son épouse Linda. Souffrant de problèmes au niveau des reins et du foie, l'acteur se battait depuis plus d'un mois en établissement hospitalier, en Virginie-Occidentale d'où il était originaire. Il avait été transféré peu de temps avant sa mort. La crémation est prévue prochainement, précisent ses proches.

Né à Wheeling, aux États-Unis, le comédien n'a pas seulement foulé les dojos fictifs dans son kimono noir et jaune. Il est également apparu dans Brubaker en 1980, dans Kung fu, la légende continue ainsi que MacGyver, Coach ou Columbo. Dernièrement, il avait même repris le rôle de Tommy dans la série YouTube Cobra Kai, projet nostalgique qui se déroule trente-quatre ans après Karaté Kid. Les deux mêmes acteurs principaux, Ralph Macchio et William Zabka, s'y donnent la réplique et retrouvent leur rivalité d'antan en même temps que certains anciens petits camarades. Comble de l'ironie : dans l'épisode qui lui était consacré, Robert Garrison jouait sa propre mort.