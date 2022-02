Roberto Alagna veuf à moins de 30 ans et seul avec sa fille d'un an : "Je suis mort avec Florence"

Alors qu'il n'avait même pas 30 ans, Roberto Alagna a perdu l'amour de sa vie : Florence. "Elle était vendeuse de fourrure quand il l'a rencontrée (...) Il lui a chanté une chanson, elle est tombée en pâmoison, elle a quitté son mari pour l'épouser", écrit M, le magazine du Monde qui consacrait un article au ténor en 2019. En 1992, la jeune femme donne naissance à une petite fille prénommée Ornella, fruit de leur amour.

Mais soudain, tout s'effondre lors de vacances en famille. "On venait d'avoir une petite fille, on avait acheté une maison. J'étais au volant d'une nouvelle voiture et j'avais l'impression de voler. Nous étions en vacances en Sicile, Florence a eu mal à la tête. On lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau, elle est morte quinze mois plus tard." expliquait le ténor franco-italien. Sous le choc, Roberto Alagna perd sa compagne qui était âgée de 29 ans.

Je n'ai plus jamais dormi

"C'était une fille incroyable, une Bretonne solide, courageuse, qui respirait la santé. Je suis mort avec elle, je ne suis plus le même depuis." confie Roberto Alagna qui a souffert de nombreuses années du décès si soudain de celle qu'il considérait comme la femme de sa vie. "Avec toute cette souffrance emmagasinée, je n'ai plus jamais dormi, j'ai passé des années à craindre pour la vie de ma fille. Aujourd'hui encore, dès qu'un bonheur devient trop intense, je freine." ajoutait-il.

Seul avec leur fille Ornella, Roberto Alagna a dû trouver la force de se battre et de remonter la tête hors de l'eau. "Je voyais cette enfant sans maman et je ne savais pas comment j'allais m'en sortir" avait-il d'ailleurs confié aux journalistes de Gala.

Avec le temps, le chanteur panse et guérit ses blessures. En 1996, Roberto Alagna épouse la soprano roumaine Angela Gheorghiu. Ils divorcent en 2013. Depuis 2015, le ténor français est marié avec la soprano polonaise Aleksandra Kurzak qui l'accompagnait sur scène sur les spectacles d'Otello. En coulisses, Ornella Alagna veille sur son père. Roberto et Aleksandra ont accueilli une petite fille prénommée Malena, née le 24 janvier 2014.

En 2016, Roberto Alagna devient grand-père grâce à sa fille Ornella qui donne naissance à un petit garçon.