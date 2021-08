Rofrane (Familles nombreuses) dans un "sale état" à cause de la Covid : "Ça m'a fracassée"

Cela ne va pas mieux pour la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Rofrane Bambara a été testée positive au variant Delta. Absente pendant deux jours des réseaux sociaux, la maman des quadruplés Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, Noor et Hajar (3 ans) a fait son retour en story Instagram le 10 août 2021 pour donner de ses nouvelles.

La légende de sa première vidéo donnait le ton : "Pas de nouvelles mais je suis dans un sale état, vraiment. Le coco (pour coronavirus ndlr) m'a fracassée." C'est en effet la mine toujours fatiguée et souffrante que l'épouse de Nasser s'est dévoilée sur le réseau social. Et pour cause, le "coco [l'a] mise à plat". "C'est fatiguant, c'est usant. J'ai des maux de tête atroces, la lumière me tue. J'ai gardé mes lunettes de soleil aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis de tenir un peu. Des membres de nos familles ont été testées positives. Notamment ma mère qui est âgée et qui a des petits problèmes de santé, donc ça nous inquiète un peu", a-t-elle expliqué.

Fort heureusement, les enfants vont bien. Même Noor qui a été victime d'un accident le 4 août dernier. Pour rappel, la fillette a fait une mauvaise chute et s'était ouvert la lèvre. Elle avait donc dû se rendre aux urgences avec son papa et avait eu des points de suture. Et il était temps de les enlever, mais un imprévu est venu agacer Rofrane. "Noor a enlevé ses points, mais il y a eu quelques petites péripéties. Comme on était positifs, on n'a pas pu aller à l'hôpital pour le faire. (...) On parle de l'hôpital ! Positif ou pas tu n'as pas le droit aux soins ? On a dû appeler une infirmière. C'est saoulant", a déploré la mère de famille de 27 ans avant de retourner se reposer.