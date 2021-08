Rofrane (Familles Nombreuses) positive au variant Delta : "Dégoûtée", elle prend une décision difficile

Le résultat du test PCR est tombé ! Rofrane Bambara a contracté le variant Delta comme elle l'a annoncé le 6 août 2021 sur Instagram. "Fatiguée" et souffrant de maux de gorge, la jolie brune a préféré s'isoler de ses enfants le temps de sa convalescence. Interrogée par des internautes lui conseillant de passer du temps avec ses quadruplés tout en gardant son masque, la femme de Nasser a expliqué pourquoi elle ne souhaitait pas infliger cela à ses enfants.

"En fait les enfants comprennent pas pourquoi je dois garder mon masque, pourquoi je dois forcément pas les porter, pourquoi ils ne peuvent pas me faire de bisous, du coup c'est vrai que c'est compliqué donc je préfère ne pas sortir ou vraiment très peu donc on fait des stratagèmes quand je veux sortir de la chambre", a indiqué la maman qui ne veut absolument pas choquer ou effrayer plus que nécessaire ses quatre enfants Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, Noor et Hajar.

Je suis dégoutée !

Pour rappel, le variant Delta comporte plusieurs symptômes qui vont des maux de tête, à un écoulement nasal ou aux maux de gorge. Restée dans sa chambre depuis l'apparition de ses premiers symptômes, Rofrane a confié que ses enfants étaient de leur côté "au max" avec leur papa.

"Ils ont appris à faire plein de trucs avec Nasser, explique-t-elle, Je suis contente mais en même temps je suis dégoutée. Il leur a appris à faire des ronds, ce sont des trucs qu'ils ne faisaient pas avec moi. Ça fait deux jours que je ne suis pas avec eux mais on dirait que ça fait une semaine !" Plus que quelques jours à tenir pour la candidate de l'émission Familles Nombreuses qui devrait se porter mieux, on lui souhaite, d'ici très peu de temps !