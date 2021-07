Rofrane Bambara (Familles nombreuses) : Ses fils privés de soins médicaux à cause de l'émission

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), plusieurs tribus ont accepté d'ouvrir les portes de leur quotidien hors du commun. Une aventure exceptionnelle qui n'est pas toujours synonyme de bonnes choses. En effet, avec leur notoriété en pleine ascension, certaines familles font l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux. Pire encore, Rofrane Bambara a tout bonnement été recalée par un médecin.

Mardi 29 juin 2021, la candidate s'est saisie de sa story Instagram pour expliquer vouloir circoncire ses deux fils, Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, âgés de 3 ans. Une opération bégnine qu'elle a réussi a fixer au 27 juillet prochain... jusqu'à ce qu'on l'annule soudainement. "Je reçois un appel hier de la secrétaire qui me dit : 'On va annuler les deux opérations, il y a une urgence vitale !' Sur le moment, j'étais en PLS, j'avais mal au dos, je ne me sentais pas bien, donc je ne fais pas trop attention. Elle me donne quand même le numéro d'une autre clinique, mais sans me donner le nom d'un médecin", a rapporté la maman de quadruplés.

Je ne veux plus opérer vos garçons

Le lendemain, Rofrane Bambara a décidé d'obtenir plus d'explications. Et au téléphone, la secrétaire ne prend plus de pincettes avec elle, expédiant son appel de manière très cash : "Elle me répond : 'C'est comme ça et pas autrement'", s'étonnait-elle encore. Une réponse qui ne convient naturellement pas du tout à la jolie brune de 27 ans, laquelle envisage alors de se rendre directement à la clinique pour confronter le chirurgien et lui demander des comptes. Finalement, ce dernier lui a passé un coup de fil. "Un numéro masqué m'appelle. C'est le chirurgien ! Il me dit : 'Madame Bambara je vais être très honnête avec vous. (...) On ne vous a pas dit la vérité, en fait je ne veux plus opérer vos garçons !", apprennent alors les internautes.

Et la raison est pour le moins inattendue : "Je n'ai pas envie d'avoir affaire à des gens de votre milieu, de la télé." Rofrane Bambara a eu beau lui assurer qu'aucune caméra ne la suivrait durant l'intervention, le professionnel n'a pas cédé. "Heureusement que je participe seulement à Familles nombreuses et pas à L'île de la tentation !", a préféré ironiser la jeune femme toujours en story. Elle précise au passage que la direction de la clinique "se dédouane de toute responsabilité parce que c'est une clinique privée".