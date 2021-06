Familles nombreuses : Le fils d'une candidate attaqué, elle s'agace et prend une grande décision

Depuis le 22 février 2021, TF1 diffuse quotidiennement la nouvelle et troisième saison de Familles nombreuses, la vie en XXL. Le programme met en scène sept familles hors du commun dont celle d'Héloïse Weiner. Avec son compagnon, Matias, la jolie brune a eu six enfants, dont le dernier est né tout récemment, le 18 décembre 2020. Et l'arrivée du petit garçon prénommé Oscar dans le programme a beaucoup fait jaser. La raison ? La manière dont sa maman l'habille.

En effet, Héloïse Weiner a reçu des messages peu agréables venant d'internautes, lesquels lui reprochent de "lui mettre des vêtements de fille". "Pourquoi vous l'habillez toujours en fille ? Vous souhaitiez une fille et pas un garçon ?", lui a-t-on notamment demandé.

La mère de famille, passablement agacée par ce genre de réflexion, a fini par prendre la parole le 9 juin dernier, via sa story Instagram. "Je n'ai pas trouvé de zizi sur le bleu ou de zézette sur le rose, donc je pense que ce sont juste des couleurs et que n'importe qui peut les porter. Bref on s'en fiche, non ? Mes enfants ont des vêtements sur le dos, c'est la base. Quand ils sont assez grands, ils choisissent eux-mêmes leurs habits, en attendant, je choisis des habits qui me plaisent à moi puisque je suis leur maman et que c'est moi qui les achète quoi. Ça ne va pas plus loin", a-t-elle rétorqué.

Mais malgré cette mise au point, Héloïse Weiner a par la suite pris une grande décision : elle quitte les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram, où il est désormais impossible de lui laisser des commentaires, la maman de six enfants a expliqué il y a deux jours ne plus prendre aucun plaisir à partager des moments de sa vie. "Je le faisais spontanément, innocemment, mais si tout doit être calculé ça ne m'intéresse plus", a-t-elle déclaré. Et pour elle d'adresser un dernier message à ses haters : "Vous pouvez aller vous regarder dans un miroir et vous répéter que vous avez de la valeur, ça remontera peut-être votre estime de vous-même et vous cesserez d'aller cracher des sottises chez les autres".